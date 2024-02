Legendäres PC-Echzeitstrategiespiel kehrt 2024 zurück, erstmals auch für Xbox

Noch in diesem Jahr wird Age of Mythology Retold auf den Markt kommen. Es ist eine deutlich überarbeitete Version des PC-Klassikers von 2002.

Und die neue Version kommt nicht nur für den PC, sondern auch für die Xbox Series X/S - und natürlich in den Game Pass.

Das bringt die Neuauflage

Im Kern spielt sich Age of Mythology wie Age of Empires, wenngleich hier eine mythologische Ebene hinzukommt, auf der ihr euch etwa mit mythologischen Kreaturen und göttlichen Kräften austoben könnt.

In einer Kampagne mit 50 Missionen belagert ihr unter anderem die Mauern von Troja, kämpft in Midgard gegen Riesen oder deckt die Geheimnisse von Osiris in Ägypten auf.

Age of Mythology Retold - Screenshots of Attribution

Wie ihr anhand der Screenshots sehen könnt, wurde Age of Mythology Retold deutlich überarbeitet und modernisiert.

Ihr könnt auch mit bis zu elf Freundinnen oder Freunden im Multiplayer-Modus spielen oder euch alleine gegen die KI versuchen.