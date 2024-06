Age of Mythology: Retold erhält neuen Trailer und ein Release-Datum

Nachdem in den vergangenen Jahren Age of Empires viel Liebe erfuhr, kehrt dieses Jahr Age of Mythology zurück.

Die Neuauflage erscheint unter dem Namen Age of Mythology: Retold und hat nun endlich ein Release-Datum erhalten!

Age of Mythology: Retold erscheint zeitgleich für PC und Xbox

Am 4. September 2024 wird Age of Mythology: Retold demnach für Xbox und PC veröffentlicht.

Neue Impressionen seht ihr im Trailer, der beim Xbox Games Showcase 2024 veröffentlicht wurde: