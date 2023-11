THQ Nordic zeigt neue Gameplay-Impressionen aus dem kommenden Alone in the Dark.

Mehr als sieben Minuten Spielszenen hat der brandneue Trailer mit dem Titel "Looking for Jeremy" für euch zu bieten.

Der reinste Albtraum

THQ Nordic rät, dass es angesichts der knappen Munition manchmal besser ist, die Beine in die Hand zu nehmen, anstatt sich den Monstern zu stellen.

Szenen sollen abhängig davon, ob ihr Emily oder Edward spielt, variieren und so verschiedene Perspektiven ermöglichen.

Edward Carnby wird im Spiel von Schauspieler David Harbour (Stranger Things) dargestellt, die Rolle von Emily Hartwood wird von Jodie Comer (Free Guy, Killing Eve) verkörpert.

Für die Geschichte dieser Neuinterpretation von Alone in the Dark ist Autor Mikael Hedberg (SOMA, Amnesia: The Dark Descent) verantwortlich.

Alone in the Dark erscheint am 16. Januar 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

