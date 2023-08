Alone in the Dark: Wer ist The Dark Man? Neuer Teaser zeigt mehr.

THQ Nordic hat einen neuen Teaser-Trailer zu Alone in the Dark veröffentlicht.

Dabei möchte man euch die Schrecken näherbringen, die euch in dieser modernen Interpretation des Originals erwarten. In diesem Fall ist das "The Dark Man".

Neue, düstere Einblicke

Ihr erlebt die Geschichte in Alone in the Dark aus der Sicht zweier Protagonisten: Edward Carnby und Emily Hartwood.

Die Handlung spielt im Jahr 1920 "tief im Süden" und dreht sich um das Verschwinden von Emily Hartwoods Onkel. Zusammen mit dem Privatdetektiv Edward Carnby begibt sie sich in das düstere Derceto Manor, ein Heim für Geisteskranke, in dem unheimliche Gefahren lauern.

Ihr begegnet dort seltsamen Bewohnern, begebt euch in albtraumhafte Welten, kämpft gegen furchterregende Monster und lüftet schließlich ein Komplott des aufkommenden Bösen.

Alone in the Dark ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in der Entwicklung.