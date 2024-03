Alone in the Dark im Test: Ich bin enttäuscht vom schrecklichen Kampfsystem und der schwachen Geschichte

Stimmungsvolle Kulissen helfen wenig, wenn das Gruselspiel weder gruselig ist noch seine Geschichte gut erzählt wird. Der einzige Schrecken geht von den miserablen Kämpfen gegen langweilige Gegner aus.

Louisiana vor etwa 100 Jahren. Die grelle Sonne kämpft sich durch den Dunst eines schwülen Nachmittags. Frösche quaken im Mohr abseits der matschigen Straße, als der Wagen mit Edward Carnby und Emily Hartwood das alte Anwesen erreichen: Derceto Manor. Ein Heim für geistig Kranke, aus dem Emilys Onkel verschwunden ist. Ob etwas mit ihm geschehen ist? Oder hat ihm sein ungesunder Geist nur einen Streich gespielt?

Ich entscheide mich, ob ich das Abenteuer als Edward oder Emily erleben will und schon geht’s mit einer Taschenlampe in den Keller des Hauses. Und bevor dort auch nur der Hauch von Spannung, Grusel oder wenigstens dem geringsten Anzeichen einer Gefahr aufkommt, krallt sich Emily erst mal Patronen für die Pistole, dann noch mehr und anschließend gleich ein paar. Eine Kiste nach der anderen klappt auf. Hier noch ein Heiltrank, dort in einer privaten Truhe wühlen. Erst mal satt Derceto looten. Herrlich!

Alone in the Dark Release: 20. 03. 2024

Plattformen: PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series S/X

Getestet auf: Steam

Entwickler: Pieces Entertainment

Publisher: THQ Nordic

Ich hatte mich wirklich auf diese Neuerfindung des Horror-Klassikers gefreut. Zumal der seit Monaten schon separat erhältliche Prolog stimmungsvollen Grusel versprach – sowie eine erzählerische Dichte und spielerische Interaktion, die das Erkunden des geheimnisvoll knarzenden und sich auf seltsame Art verändernden Anwesens zu einer schaurig-schönen Rückkehr an die Geburtsstätte des Survival-Horrors machen sollten.

Nur ist im fertigen Spiel verdammt wenig davon zu sehen. Gut… das stimmt so nicht. Denn das reine Ansehen von Derceto ist tatsächlich ein Genuss. Das schwedische Studio Pieces Interactive fängt die verwunschene Südstaaten-Atmosphäre hervorragend ein und fügt seinem „Liebesbrief“ an das ursprüngliche Alone in the Dark neue Schauplätze hinzu, die das Szenario auf gelungene Art erweitern.

Die Geschichte von Emily Hartwood und Edward Carnby ist ja nicht die des Originals. Sie basiert natürlich auf Gemeinsamkeiten mit dem Vorbild. Von Beginn an ist aber klar, dass die Suche nach Emilys Onkel auch neue Wege gehen wird, wenn man neben Derceto auch die Gefühlswelt von Emily und Edward erkundet. Immerhin balanciert Alone in the Dark an zwischen realem Horror und dem, was sich „nur“ im Geist abspielt.

Daher auch die Ortswechsel. Deshalb öffnet man mitunter eine Tür und befindet sich plötzlich in einer ganz anderen Umgebung. Oder an einem mit dicken Wurzeln durchwachsenen Derceto. Was es damit auf sich hat, werde ich selbstverständlich nicht verraten.

Alone in the Dark im Test

Ich erwähne nur, dass die Geschichten beider Charaktere (man spielt sie unabhängig voneinander in voneinander getrennten Durchgängen) eine gute ist. Kein Wunder: Verfasst hat sie Mikael Hedberg, dessen Handschrift auch Soma und Amnesia tragen. Nicht zuletzt wurde sie aufwändig vertont. Zahlreiche Briefe und Notizen werden vorgelesen (leider nur, während man im Menü verharrt), Emily und Edward selbst von passenden Stimmen gesprochen und auch die anderen Charaktere klingen vielleicht etwas zu sehr nach den Klischees ihrer Herkunft, aber doch weitgehend überzeugend.

Ihr wollt nur ein wenig durch schicke Kulissen laufen, verschlossene Türen in einem schmucken Anwesen öffnen und wissen, was es mit den geheimnisvollen Vorgängen auf sich hat? Bitte… Lasst euch von mir nicht abhalten! Wie gesagt: Auf dem Papier sind die zwei leicht verschiedenen Erzählungen richtig gut.

Im Detail sind sie für mich aber auch eine der Schwachstellen des Spiels: Ich will nämlich nicht nur Stichpunkte darüber präsentiert bekommen, was faktisch passiert ist. Ich will das interaktiv erleben oder zumindest einem dramaturgischen Aufbau mit Hinführung, Höhepunkt und Nachhall folgen. Doch was macht Alone in the Dark? Irgendwann erhält man das wichtigste Puzzlestück zu Emilys Geschichte, welches sogar einen starken Bezug zu [sag ich nicht] herstellt, während ein wehmütiges Klavier zu hören ist – und im nächsten Raum spielt nichts davon mehr eine echte Rolle.

Dieses Puzzlestück war vorher auch kein erkennbarer Teil der Geschichte. Der Moment war einfach da, dann wieder weg. Und das ist mir zu wenig. Man muss eine Geschichte auch erzählen, nicht nur erklären. Und genau das schafft Pieces Interactive leider nicht.

Genauer gesagt rührt diese emotionale Distanz auch daher, dass Spiel und Geschichte praktisch komplett voneinander getrennt sind. Beim Erkunden von Derceto joggt man ja durch eine ausgesprochen starre Kulisse, in der es zwar Munition, Heiltränke, Schlüssel und Puzzleteile sowie gelegentlich ein Rätsel gibt. Dass Emily oder Edward auch mal andere Personen treffen oder Zeugen interessanter Ereignisse werden, geschieht aber fast ausschließlich nach plötzlichen Übergängen in separate und… eher überschaubar inszenierte Filmsequenzen.

Symptomatisch dafür ist eine frühe Szene, nachdem man minutenlang offene Türen gesucht hat (viel mehr tut man über weite Strecken ohnehin nicht). Findet man die richtige, reden auf einmal drei Leute mit Emily und Edward, die wer weiß wo herkommen und bis zum nächsten Filmhappen auch wieder verschwinden. Das passt einfach nicht zusammen. So entsteht doch kein Gefühl dafür, in einem bewohnten Heim unterwegs zu sein! Viel zu selten sitzt mal jemand vor Emily oder Edward, um auf Knopfdruck wenigstens zwei Zeilen aufzusagen – und selbst erst nach einer solchen Szene.

Das Schlimme daran: Auch Momente des Horrors geschehen so gut wie immer nur in Zwischensequenzen. Das starre Erkunden selbst ist dagegen überhaupt nicht gruselig. Von Horror oder Angst fange ich gar nicht erst an. Gut, in den circa acht Stunden, die ich mit Emily unterwegs war… Es hat mal irgendwo geknarzt, wurden überraschend Vögel aufgescheucht. Und zwei-, dreimal befand sie sich plötzlich in einer anderen Umgebung.

Nur sind das Ausnahmen. Meist ist die Kulisse mehr Museum als schaurige Unwirklichkeit. Außerhalb des Prologs kann ich mich an keine Türen erinnern, die direkt vor mir vehement ins Schloss geworfen wurden. An kein Gesicht im Spiegel. An nichts, das durch eine Ranke nach Emilys Arm greift. An keine Gegenstände, die wie im Prolog plötzlich woanders stehen. An keine angsteinflößenden Geräusche. Nur an (durchaus klangvollen) schrägen Jazz – und ein ziemlich gewöhnliches Spannungsgerumpel, sobald die dafür umso harmloser hauchenden Gegner auftauchen.

