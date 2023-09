Alone in the Dark auf Januar 2024 verschoben, um "den anderen tollen Releases" im Oktober zu entgehen.

Das neue Alone in the Dark von THQ Nordic wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern erst im Januar 2024.

Zuletzt für den Oktober 2023 geplant, ist der 16. Januar 2024 nun das neue Release-Datum.

Warum kommt es später?

Der Grund für die Verspätung ist, dass man nicht mit "den anderen tollen Releases im Oktober konkurrieren" möchte.

"Damit wir so 'Alone' in the Dark wie möglich sein können, schieben wir die Veröffentlichung daher auf den 16. Januar 2024", heißt es.

"Das wird zum einen dem Spiel nützen, indem wir es noch weiter perfektionieren und es wird auch uns nützen, denn so haben wir Zeit, die starken Games im Oktober zu spielen."

In Entwicklung ist das Spiel für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.