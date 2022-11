Amazon schenkt euch im Dezember Quake, Brothers und mehr.

Mit einer ganzen Reihe neuer Gratis-Spiele startet Amazon Prime Gaming in den Dezember. Welche das sind, wurde heute bekannt gegeben.

Insgesamt könnt ihr euch im Dezember acht kostenlose Spiele für PC sichern, wenn ihr ein Amazon-Prime-Abo habt.

Die Prime-Gaming-Spiele im Dezember 2022

Unter anderem bekommt ihr im Dezember die Neuauflage des klassischen id-Software-Shooters Quake.

Indes spielt ihr in Brothers: A Tale of Two Sons gleich zwei Charaktere, mit denen ihr Rätsel löst und verschiedene Locations erkundet.

Außerdem bekommt ihr diese Spiele:

In Rose Riddle 2: Werewolf Shadow löst ihr als Detektivin Rose Riddle das Geheimnis des Werewolf Shadow.

Einen heruntergekommenen Zirkus übernehmt ihr in The Amazing American Circus. Ihr müsst eine Truppe zusammenstellen und den Zirkus wieder auf Vordermann bringen.

In Banners of Ruin baut ihr euch ein Deck auf und nehmt mit eurer Gruppe an rundenbasierten Schlachten mit bis zu sechs Charakteren teil.

Die materielle Welt lasst ihr in Spinch hinter euch. Es ist ein psychedelischer Sidescrolling-Plattformer, in dem ihr nach euren vermissten Nachkömmlingen sucht.

In Desert Child müsst ihr der Erde entkommen, bevor diese explodiert. Dazu sammelt ihr als Hoverbike-Rennfahrer ausreichend Geld, um rechtzeitig zum Mars reisen zu können.

Doors: Paradox verspricht wiederum ein Abenteuer über Chaos. Ihr arbeitet euch durch handgemachte 3D-Szenen, sammelt Objekte, sucht nach Hinweisen und löst Rätsel.

Verfügbar sind die Spiele ab dem 1. Dezember 2022, heute ist also eure letzte Chance, euch noch Fallout: New Vegas Ultimate Edition, Indiana Jones and the Last Crusade, Facility 47, WRC 9, Etherborn, Whispering Willows und Last Day of June zu sichern.