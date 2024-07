Suicide Squad: Kill the Justice League kostenlos: Amazon schenkt es dir, aber nur für sehr kurze Zeit!

Amazon schenkt euch bald Suicide Squad: Kill the Justice League für den PC.

Zumindest für begrenzte Zeit wird man das Spiel zusammen mit anderen zum Prime Day 2024 anbieten.

Suicide Squad: Kill the Justice League gratis bei Amazon

Es ist eines von drei Spielen, die Amazon zum Prime Day 2024 zusätzlich für Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime verschenkt.

Neben Suicide Squad könnt ihr für kurze Zeit auch noch Chivalry 2 und Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration bekommen.

Verfügbar sind die genannten Titel ab dem 16. Juli 2024 um 9 Uhr und ihr habt dann 48 Stunden lang Zeit, sie euch zu sichern. Das geht direkt über die Webseite von Prime Gaming.

Aktuell sind außerdem noch weitere Spiele bei Prime Gaming verfügbar:

Deceive Inc.

Tearstone: Thieves of the Heart

The Invisible Hand

Forager

Card Shark

Heaven Dust 2

Soulstice

Wall World

Hitman Absolution

Call of Juarez: Bound in Blood

Call of Juarez

Am 11. Juli 2024 kommen außerdem noch Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords, Alex Kidd in Miracle World DX, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge und Samurai Bringer hinzu.