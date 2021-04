Das Pokémon Go Fest kehrt im Juli zurück

Das Pokémon Go Fest kehrt auch 2021 zurück

Es findet am 17. und 18. Juli 2021 statt

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Pokémon Go Fest!

Okay, das ist jetzt keine riesengroße Überraschung, aber solltet ihr daran gezweifelt haben, dann räumt Niantic mit der offiziellen Ankündigung diese Zweifel nun aus dem Weg.

Damit ihr ausreichend Planungssicherheit für das zweitägige Event habt, nennt das Unternehmen bereits eine Weile im Vorfeld die Termine dafür: es sind der 17. und der 18. Juli 2021.

Mit konkreten Einzelheiten versorgt euch Niantic indes noch nicht. Aber: es gibt auf jeden Fall was zu feiern.

Zum einen das 25. Jubiläum von Pokémon und zum anderen das fünfte Jubiläum von Pokémon Go. Und das heißt? "Wir können euch also versichern, dass ihr das Pokémon Go Fest 2021 nicht verpassen solltet!" Konkreter als das wird es aktuell leider noch nicht.

Im Juli steht das Pokémon Go Fest 2021 auf dem Programm.

"Im letzten Jahr haben wir mit dem Event ein brandneues weltweites Format vorgestellt, bei dem Trainer aus aller Welt zusammengearbeitet haben, um Herausforderungen zu bewältigen, Belohnungen freizuschalten und Team GO Rocket das Handwerk zu legen", heißt es. "Vom Start der Arena für die Globale Herausforderung bis hin zur spannenden Forschung, die uns zu Victini führte, war das Pokémon Go Fest 2020 wahrlich ein unvergessliches Event!"

Angesichts dessen könnt ihr wohl davon ausgehen, dass es beim diesjährigen Go Fest zumindest mal ähnlich abläuft. Ob Niantic darüber hinaus neue Ideen mit einbringt, das bleibt derzeit noch abzuwarten.

Um an dem Event teilzunehmen, wird natürlich erneut der Kauf eines Tickets erforderlich sein. Ein konkreter Preis dafür ist noch nicht bekannt.