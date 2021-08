Blizzard will Diablo 4 "über mehrere Jahre hinweg" fördern

Für alle die sich von Diablo 4 ein langfristiges Erlebnis erhoffen, kommen hier äußerst gute Nachrichten. Activision Blizzard möchte nämlich genau das!

In der vergangenen Gewinnmitteilung des Publishers teilte Activsions Präsident und COO Daniel Alegre mit, dass das Unternehmen viele Ressourcen in Diablo 4 steckt, um das Engagement der Spieler langfristig mit dem Hack-and-Slay steigern zu können (danke, MP1st).

"Blizzard macht weiterhin große Fortschritte bei Diablo IV, das Spiel entwickelt sich unglaublich gut und das Team setzt beträchtliche Ressourcen ein, um aufregende Inhalte zu erstellen, die das Engagement über mehrere Jahre hinweg steigern", sagte Alegre. Klingt ein wenig nach einem Games-as-a-Service-Modell.

Auch über das kommende MMORPG Diablo Immortal verlor Alegre ein paar Worte. Mit dem Mobile-Titel, der in der ersten Hälfte von 2022 erscheinen soll, wolle Activision Blizzard die Reichweite des Franchise erhöhen, bevor Diablo 4 veröffentlicht werde.

"Diablo Immortal macht weiterhin gute Fortschritte in den Tests und erhält hervorragendes Feedback zum Gameplay. Wir sehen ein beträchtliches Potenzial für diese Veröffentlichung, sowohl für sich selbst als lang anhaltende, authentische Erfahrung, als auch um die Reichweite der Serie vor Diablo IV zu vergrößern", erklärte der COO.

Bei Overwatch 2 soll es auch gut vorangehen. Das Team habe hier einen "wichtigen Meilenstein" abgeschlossen und nähert sich "den späteren Phasen der Produktion".

Am selben Tag der Telefonkonferenz trat Blizzard-Präsident J. Allan Brack zurück, nachdem man dem Unternehmen in einer Klage Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz vorgeworfen hatte. Auch die Aktionäre reichten kürzlich Klage gegen Activision Blizzard ein. Jen Oneal und Mike Ybarra werden in Zukunft gemeinsam die Führung des Diablo-Entwicklerstudios übernehmen.