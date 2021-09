Perfect Dark: Microsoft holt sich Crystal Dynamics für den Reboot mit an Bord

Crystal Dynamics wird an Microsofts Reboot von Perfect Dark mitentwickeln. Das Tochterstudio von Square Enix war bisher unter anderem für seine Spiele zu Marvel's Avengers und Tomb Raider bekannt.

Bisher war der Reboot ein reines First-Party-Projekt von The Initiative, ein in Santa Monica ansässiges Team von Microsoft. Zufälligerweise wurde genau dieses Entwicklerteam vom ehemaligen Crystal-Dynamics-Chef Darrel Gallagher gegründet. Zu den Mitgliedern zählt auch Daniel Neuburger, der die Arbeit an der Neuauflage von Tomb Raider geleitet hat. Wir sehen also ein paar Verbindungen.

Auf Twitter berichtet Microsofts The Initiative von den Neuigkeiten: "Perfect-Dark-Update! Wir arbeiten mit Crystal Dynamics zusammen, dem Weltklasse-Team, das für charakterorientierte Spiele wie Tomb Raider verantwortlich ist, um diesen First-Person-Spionagethriller einer neuen Generation zugänglich zu machen."

"Die Teams konnten sich die Chance nicht entgehen lassen, zusammenzuarbeiten. Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium der Entwicklung, aber wir freuen uns unglaublich darauf, diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, um die Vision von Perfect Dark zu verwirklichen!"

Crystal Dynamics steigt also noch früh ins Projekt ein. Offiziell angekündigt wurde Perfect Dark bei den Game Awards 2020, wo das Spiel als "Geheimagententhriller, der in einer nahen Zukunft spielt", beschrieben wurd. Den Trailer seht ihr hier.