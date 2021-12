Animal Crossing: New Horizons mit Nackt-Glitch? Dorfbewohner leben die freie Körperkultur

Auch Animal Crossing: New Horizons, eines der familienfreundlichsten Spiele auf diesem Planeten, kommt mal ein Nackt-Glitch unter. Im Happy Home Paradise DLC lasen einige Dorfbewohner die Hüllen fallen.

Happy Home Paradiese: FKK-Edition

Im Gegensatz zu Menschen besitzen die Tiere unter ihren Kleidungsstücken zwar Fell, trotzdem ist es es ungewohnt und lustig die flauschigen Gesellen ganz ohne ihre Anzüge zu sehen. Der Fehler scheint nur im Café aufzutreten - diesen Ort könnt ihr also besuchen oder meiden, je nachdem wie ihr über diesen Bug denkt.

Seit der Veröffentlichung der Erweiterung am 5. November gibt es diese kleine kleidungsfreie Zone, in der die Tiere sich so zeigen können, wie der Programmierer sie geschaffen hat. Viele Spieler machen sich darüber lustig, dass sie nun ein Nackt-Café führen. So schnell kann das gehen, Kinder.

Hier seht ihr einige Beispiele - erfreut euch daran, solange der Glitch noch nicht repariert ist:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings