Bericht: Ghostwire: Tokyo könnte bereits im März erscheinen

Shinji Mikamis Ghostwire: Tokyo könnte bereits im März erscheinen.

Das deutet ein Screenshot (via MP1st) aus dem neuseeländischen PlayStation Store an, der den 24. März 2022 als Datum zeigt.

Zu früh verraten oder nur ein Fehler?

Mittlerweile ist das Datum auf der entsprechenden Produktseite des PlayStation Stores nicht mehr zu sehen.

Es stellt sich also die Frage, ob es einfach nur ein Fehler war oder ob das Datum dort versehentlich zu früh genannt wurde.

Ein offizieller Release-Termin für das neue Spiel von Bethesda und Tango Gameworks steht bislang noch aus.

Im Juli 2021 hatte das Studio mitgeteilt, dass die Veröffentlichung des Spiels auf "Anfang 2022" verschoben wird. Seitdem gab es keine neuen Informationen zu einem Termin.

"Wir möchten euch das Spiel so schnell wie möglich in die Hände geben, damit ihr die unvergessliche Version eines Tokio, in dem es spukt, erleben könnt, an der wir so hart gearbeitet haben", hieß es im Juli 2021.

"Gleichzeitig sind wir aber auch darauf bedacht, die Gesundheit aller bei Tango zu schützen. Unser neues Release-Zeitfenster wird uns Zeit geben, die Welt von Ghostwire so zum Leben zu erwecken, wie wir sie uns immer vorgestellt haben."

"Vielen Dank für eure Geduld, während wir daran arbeiten, euch ein Erlebnis zu bieten, das sich von allem anderen unterscheidet, was wir je gemacht haben. Wir können es kaum erwarten, euch in den kommenden Monaten mehr zu zeigen."

Die Veröffentlichung von Ghostwire: Tokyo erfolgt zuerst einmal nur auf PlayStation 5 und PC. Mit einer Xbox-Version ist wohl frühestens 2023 zu rechnen.