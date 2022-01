Death Stranding: Director's Cut kommt im Frühjahr 2022 auf den PC und bringt XeSS mit

Kojima Productions' Death Stranding: Director's Cut kommt in naher Zukunft auch auf den PC.

Wie Publisher 505 Games angekündigt hat, ist die Veröffentlichung des Director's Cut für das Frühjahr 2022 zeitgleich im Epic Games Store und auf Steam geplant.

Mit neuer Technik

In der erweiterten Fassung des Originals kommt unter anderem erstmals die Grafiktechnologie Xe Super Sampling (XeSS) von Intel zum Einsatz.

Mithilfe von maschinellem Lernen sollt ihr die Umgebungen im Spiel dann in detailreicher Grafik bei gleichzeitig gesteigerter Performance erleben können.

Des Weiteren sind noch Crossover-Inhalte aus Valves Half-Life-Reihe sowie aus CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 enthalten.

"Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Intel für Death Stranding: Director's Cut auf PC", kommentiert Neil Ralley, Präsident von 505 Games, die Zusammenarbeit. "Death Stranding war ein riesiger PC-Hit und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Intels neue XeSS-Technologie das Spielerlebnis im Director's Cut noch eindrucksvoller macht."

Ihr könnt den Director's Cut von Death Stranding auf dem PC bereits auf eure Steam-Wunschliste setzen.

Für Alex zeigt Death Stranding das Beste und Schlechteste an Kojima in einem Spiel, mehr dazu könnt ihr hier in seinem Artikel zum Director's Cut nachlesen.