Gewinnt zwei Woodkid-Konzertkarten und feiert den PC-Release des Death Stranding Director's Cut live

Haben alle Woodkid-Fans im Trailer zur PC-Version des Death Strandings Director′s Cut genau hingehört? Dann seid ihr sicher über einen Song des französischen Musikers gestolpert.

Woodkid mit der Begleitung eurer Wahl live erleben

Damit ihr den Release der verbesserten Version von Death Stranding auf dem PC gebührend feiern könnt, verlosen wir in Zusammenarbeit mit Publisher 505 Games einmal zwei Konzertkarten für die Deutschlandtermine von Woodkid.

Das Indie-Rock-Spektakel findet an folgenden Terminen statt:

25. April – Köln, E-Werk

26. April – Wiesbaden, Kulturzentrum Schlachthof

28. April – Berlin, Columbia Halle

Woodkid hat mit Death Stranding nicht zum ersten Mal an einem Videospielprojekt mitgewirkt. Bereits 2011 wurde seine Single "Iron" in Assassin's Creed: Revelations verwendet und zuletzt spendierte er der Arcane-Serie zu League of Legends den Titel "Guns for Hire".

Mit diesen und weiteren Beiträgen für verschiedene Games ist Woodkid also definitiv kein Unbekannter, wenn es um Videospiele geht. Hier könnt ihr euch den Trailer samt Woodkid-Song in voller Länge ansehen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Viele neue Features im Director's Cut

Der Director's Cut von Death Stranding für den PC bietet neben dieser tollen Musikuntermalung im Trailer auch neue Features. So etwa eine höhere Bildwiederholungsrate, Unterstützung von Ultra-Wide-Monitoren und einen Fotomodus.

Zusätzlich bietet die Version Crossover-Inhalte aus Half Live und Cyberpunk 2077 sowie ein Upgrade des Basisspiels auf die verbesserte Version für nur 10 Euro.

So macht ihr bei der Verlosung mit:

Ihr habt Lust auf dem Konzert so richtig abzurocken? Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die unten stehende Frage richtig (!) zu beantworten.

Eure Antwort schickt ihr bitte per E-Mail mit dem Betreff WOODKID an gewinnspiel (at) eurogamer.de. Bitte gebt neben der Antwort auch euren Usernamen an.

Eine postalische Adresse müsst ihr noch nicht beifügen, die fragen wir vom Gewinner ab, sobald dieser feststeht. Alle E-Mail-Adressen werden mit dem Versand der Preise gelöscht und nicht anderweitig verwendet.

Die beiden Tickets für den Konzertbesuch werden per Zufallsprinzip zwischen allen Teilnehmers verlost, die uns die richtige Antwort bis zum 15. April 2022 und 12:00 Uhr nennen.

Hier kommt die Frage aller Fragen:

Wie heißt der Song von Woodkid, der im Trailer zum Death Stranding Director′s Cut zu hören ist?

Eure Antwort schickt ihr bitte per E-Mail mit dem Betreff WOODKID an gewinnspiel (at) eurogamer.de. Bitte gebt neben der Antwort auch euren Usernamen an.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.

Wie immer müsst ihr euch an einige Regeln zur Gewinnspiel-Teilnahme halten: