Dying Light 2 für Nintendo Switch verschoben

Die Nintendo-Switch-Version von Techlands Dying Light 2: Stay Human erscheint nicht mehr am 4. Februar 2022.

Wie das Unternehmen am Abend mitteilte, wurde die Switch-Fassung, die als Cloud-Version erhältlich sein wird, nach hinten verschoben.

Noch ohne neuen Termin

Einen neuen Termin für die Switch-Version gibt es bisher nicht. Wie Techland betont, bleibt das Release-Datum für alle anderen Plattformen unverändert der 4. Februar 2022.

"Techland plant, das Spiel innerhalb von sechs Monaten nach dem ursprünglichen Datum für die Nintendo Switch-Familie zu veröffentlichen", heißt es.

Weiter teilt das Unternehmen mit: "Um den Fans ein Spielerlebnis auf dem Niveau zu bieten, das sie verdienen und das Techland ihnen bieten möchte, wird der Veröffentlichungstermin von Dying Light 2 Stay Human (Cloud Version) auf Nintendo Switch verschoben."

"Techland bittet Nintendo-Fans auf der ganzen Welt um Geduld. Nach der Veröffentlichung des Spiels werden die Spieler Dying Light 2 Stay Human mit flexiblem Handheld-Gameplay auf der Nintendo Switch erleben können, angetrieben von der Cloud-Technologie."

Am 4. Februar 2022 erscheint Dying Light 2 somit zuerst einmal für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One.

In Deutschland wird es nur eine angepasste Version des Spiels zu kaufen geben, die ungeschnittene Fassung erhielt keine Freigabe von der USK.