Dying Light 2 erhält Transmog und brutalere Kämpfe mit dem neuen Update

Am 20. April erhält Dying Light 2 ein großes Update, das nicht nur die Kämpfe verbessert, sondern das völlig neue Transmog-System einführt.

Stark und stilvoll schließt sich nicht aus

Das Update, das in drei Wochen für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint, verbessert und erweitert das Kampfsystem. So sollen sich Spieler in den Gefechten noch effektiver fühlen. Die Verbesserungen dahin gehend seien laut Entwickler Techland "signifikant" und werden die Kämpfe noch viel "brutaler" machen.

Über das Transmog-System dürften sich ebenfalls einioge Spieler freuen. So könnt ihr die guten Werte eurer Gegenstände behalten, diese aber optisch an euren Stil anpassen. Ihr müsst euch also nicht mehr zwischen stark und schick entscheiden.

Was sagt ihr zu den Verbesserungen für Dying Light 2? Kommen sie zu spät? Startet ihr jetzt noch einmal richtig durch? Wir sind gespannt auf eure Meinung.