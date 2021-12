GTA Trilogy: Die physischen Editionen verspäten sich - Switch-Version kommt erst 2022

Wer eine physische Version der Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition kaufen will, muss sich noch ein wenig gedulden. Rockstar Games hat die Veröffentlichung der regalschmückenden Version nach hinten geschoben.

Wieder mal warten

Der digitale Start lief alles andere als am Schnürchen. Die PC-Version musste einige Tage vom Netz genommen werden, Spieler beschwerten sich über, Abstürze, Bugs, Grafikprobleme und schlechte Leistung auf allen Plattformen. Dataminer fanden außerdem den berüchtigten Hot-Coffee-Code in der finalen Version der Trilogie, die dort offenbar unbeabsichtigt hineingekommen war - peinlich.

Ursprünglich sollten die physischen Versionen der Trilogie am 7. Dezember 2021 für Xbox Series X und S, Xbox One, Switch und PS4 erscheinen. Am Dienstag gab Entwickler Rockstar Games dann bekannt, dass die Xbox- und PS4-Versionen doch erst später in diesem Monat auf den Markt kommen und die Switch-Version auf 2022 verschoben wird.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy ? The Definitive Edition have changed.



Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.



Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la — Rockstar Games (@RockstarGames) November 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Die Veröffentlichungstermine für die physischen Versionen von Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition haben sich geändert", schrieb das Unternehmen auf Twitter. "Xbox Series X / Xbox One und PS4 werden nun am 17. Dezember veröffentlicht. Die Nintendo Switch-Version wird Anfang 2022 erscheinen."

Inzwischen hat die Trilogie bereits ein paar Updates hinter sich, die Optik und Leistung der Spiele verbessern sollen. Erst heute wurde bekannt, dass Rockstar dem Spiel GTA: San Andreas einen optionalen Bodennebel hinzugefügt hat, mit dem die Skylines etwas aufgehübscht werden.