In Death's Door gebt ihr als Krähe den Sensenmann - in einer Welt, in der nichts mehr stirbt

Nicht nur der Look ist bestechend, wenn man sich Death's Door von den Titan-Souls-Machern bei Acid Nerve das erste Mal anschaut. Auch die Prämisse wirkt direkt anziehend: Als Krähen-Krieger in der wundervoll melancholischen Welt sind die Spieler und Spielerinnen verantwortlich für das Ernten von Seelen. Ihr gebt gewissermaßen eine Art kurz geratenen, geflügelten Sensenmann. Nötig ist das, weil in der Welt von Death's Door nichts mehr stirbt - der Kreislauf aus Leben, Sterben und Reinkarnation ist einfach kaputt. Und zu lange zu leben, ist nicht gut für die Seele.

"Als Belohnung für ihre Dienste sind die Krähen unsterblich, erzählt uns Mark Foster, Programmierer, Designer, Autor und Animator von Acid Nerve. "Und euer Hauptcharakter bekommt diese riesige Seele als Auftrag. Doch das geht schief, die Seele wird euch gestohlen und ihr verliert eure Unsterblichkeit - darum geht es in diesem Spiel, das wieder richtig zu stellen."

Inhalt

Death's Door ist ein Finster-Zelda für Vogelfans Was eine "große Seele" ist, erklärt mir der andere Kopf des Duos aus Manchester, David Fenn, der neben Designaufgaben auch die Produktion leitet, sowie für die Musik und den Sound verantwortlich ist. "Eine große Seele ist etwas, das schon sehr, sehr lange auf der Welt ist. Länger als es eigentlich sein sollte. Der Gedanke ist, dass man mehr und mehr Macht anhäuft, je länger man über den Zeitpunkt seines eigentlichen Todes hinaus lebt. Aber umso mehr Verderbnis und Gier sammelt man auch an. Das ist die Geschichte hinter allen unseren Bossen - und sie alle haben ihre eigene Reise durchgemacht, um an den Punkt zu gelangen, an dem ihr sie antrefft." Für den Stil arbeitet das englische Duo mit externen Künstlern zusammen. Anders als Titan Souls von 2015 besteht Death's Door aber nicht nur aus einer Reihe von Bosskämpfen - ein Designaufgabe, die Acid Nerve als Herausforderung an sich selbst sah -, tatsächlich besteht die zweigeteilte Welt aus der großen, pastellenen Open World des unwirklichen Diesseits von Death's Door und einer monochromen Zwischenwelt, in der die Krähen ihrem zum guten Teil überraschend bürokratischen Tagwerk nachgehen. Hier sprecht ihr mit den Verantwortlichen und Sachbearbeitern und nutzt diverse Türen als abkürzende Portale in die Welt der Zu-lange-Lebenden, die eure Ziele darstellen. Die meisten Lebewesen in dieser Welt sind nicht-menschlicher Natur, es ist eine traurig-verträumte Fantasiewelt aus einer isometrischen Draufsicht, ein "surreales, einzigartiges Fantasy-Szenario, das sich nicht bei etablierten Genres bedient", meint Fenn und hat den Bildern zufolge sehr Recht damit. Gleichzeitig scheut man in Manchester nicht, selbst Vergleiche zu anderen Indie-Games zu ziehen, zumindest wenn es um die Spielbarkeit geht. In der Welt dazwischen machen die Krähen die Jobs, die mit dem spektaktulären Action-Adventure-tum nichts zu tun haben.