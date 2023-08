Death's Door: Die besten Tipps für den Einstieg.

Über die Jahre hinweg hat es viele verschiedene Action-Adventures mit unterschiedlichen Spielstilen gegeben. Einige der neueren Titel, vornehmlich von Indie-Studios, kombinieren verschiedene Gameplay-Elemente miteinander, um dadurch etwas Neues und Unterhaltsames zu erschaffen.

Eines dieser Spiele ist Death's Door von Devolver Digital. Death's Door vermischt Elemente aus The Legend of Zelda und Dark Souls und macht es zu einem unterhaltsamen, aber herausfordernden Spiel. Damit ihr gut vorbereitet seid, bevor ihr euch in diese Welt stürzt, haben wir in unserem Guide ein paar hilfreiche Tipps für den Einstieg zusammengestellt.

Es ist ein Soulslike

Man vergisst leicht, dass Death's Door Elemente von Soulsborne-Spielen enthält. Aber im Kern ist Death's Door zweifelsohne ein herausforderndes Spiel. Geht daher davon aus, immer wieder gegen bestimmte Bosse oder sogar gewöhnliche Feinde den Kürzeren zu ziehen.

Agiert nicht überstürzt und nehmt euch in Kämpfen Zeit. Lernt die Angriffsmuster von Feinden, denn nur so könnt ihr sie letztlich bezwingen. Aber: der Tod ist Teil der Erfahrung in Death's Door, also lasst euch davon nicht entmutigen!

Der Tod gehört dazu.

Einen wackelnden Bildschirm braucht ihr nicht

Viele Grafikoptionen hat Death's Door nicht, aber es gibt es eine Einstellung, die ihr entweder komplett ausschalten oder zumindest reduzieren solltet: der wackelnde Bildschirm. Jeder Treffer, den ihr macht oder von Feinden erhaltet, lässt den Bildschirm wackeln und macht es dadurch schwieriger, Feinde zu besiegen.

Die Deaktivierung dieser Option beeinflusst das Gameplay nicht. Aber wenn ihr es reduziert oder ausschaltet, könnt ihr euch besser auf das Geschehen konzentrieren.

Ein wackelnder Bildschirm lenkt nur ab.

Erkundung lohnt sich

Death's Door wäre kein Action-Adventure, wenn es keine geheimen Abschnitte und Gebiete gäbe. Dahingehend hat das Spiel einiges zu bieten. Schaut euch jede Ecke, jede Wand und alles mögliche an, um geheime Dinge aufzuspüren.

Außerdem können einige geheime Orte zu Schreinen führen, die eure Magie erhöhen. Es gibt einige Hinweise, auf die ihr beim Spielen achten könnt und die euch zu verborgenen Pfaden und Räumen führen. Haltet die Augen offen und scheut euch nicht, in jede Ecke zu gucken.

Schaut in jede Ecke der Spielwelt.

Prägt euch die Gebiete ein

Eine Ähnlichkeit zur Dark-Souls-Reihe ist die fehlende Orientierung auf der Karte. Es kann gut sein, dass ihr euch beim Erkunden der Spielwelt etwas verirrt. Und das hat möglicherweise zur Folge, dass ihr Gegenstände oder andere interessante Sachen verpasst.

Daher ist es wichtig, eine gute Orientierung zu behalten und sich bestimmte Schlüsselbereiche einzuprägen, damit ihr später zurückkehren könnt, um euch etwa Bossgegnern zu stellen.

Behaltet im Kopf, wo bestimmte Dinge sind.

Nahkampfangriffe füllen eure Magie auf

Magie ist ein wichtiger Faktor in Death's Door, zumal einige der besten Fernkampfangriffe im Spiel Magie verwenden. Aber: ihr könnt eure Magie nur wieder auffüllen indem ihr Feinde mit Nahkampfangriffen trefft. Mana-Tränke gibt es zum Beispiel nicht.

Die gute Nachricht ist, dass das nicht nur für Feinde gilt. Auch, wenn ihr mit einem Nahkampfangriff Krüge, Blumen oder ähnliche Objekte in der Spielwelt attackiert und zerstört, stellt ihr wieder Energie her. In manchen Situationen kann es nützlich sein, sich daran zu erinnern!

Bringt eure Magie mit Nahkampfangriffen zurück.

Vorsicht mit Lebensenergie

Gesundheit wird in Death's Door durch Lebenssamen (Life Seeds) wiederhergestellt. Wichtig ist, dass es pro Leben nur 50 solcher Samen gibt, sie sind an bestimmten Stellen auf der Karte platziert. Ein weiterer guter Grund, um sich den Aufbau der Welt einzuprägen.

Ihr solltet sorgfältig abwägen, ob ihr einen Lebenssamen verwenden wollen, um einen einzelnen Balken eurer Gesundheitsleiste wiederherzustellen. Manchmal kann es sich lohnen, zu warten, bis ihr den Lebenssamen wirklich braucht. Denn: wenn ihr einen Lebenssamen vorzeitig verwendet, ist er verbraucht. Und solltet ihr anschließend dringend Lebensenergie benötigen, seid ihr gezwungen, einen neuen zu finden.

Achtet darauf, wann ihr eure Lebensenergie auffüllt.

Verbessert eure Geschicklichkeit

Builds, die auf Magie basieren, gelten als die stärksten in Death's Door. Was nicht heißt, dass ihr all eure Punkte in Magie stecken solltet. Wichtig ist auch die Geschicklichkeit, denn diese erhöht die Geschwindigkeit eurer Angriffe. Und je schneller ihr angreift, desto schneller könnt ihr eure Magie wieder aufladen.

Versucht ein gutes Gleichgewicht zwischen Magie und Geschicklichkeit zu finden, damit ihr auch immer wieder auf eure Nahkampfattacken als alternative Schadensquelle zurückgreifen könnt.

Geschicklichkeit ist ebenso wichtig wie Magie.

Zerstört, was ihr zerstören könnt

Wer viele Spiele spielt, weiß, dass es je nach Spiel häufig viele zerstörbare Objekte gibt. Und darin verbergen sich mitunter nützliche Dinge. Das ist auch in Death's Door der Fall.

Erwartet euch jedoch nicht zu viel von der Zerstörung dieser Objekte in Death's Door, da sie normalerweise nur ein paar Seelen oder selten einen kleinen Lebenssamen enthalten. Die meisten Objekte tauchen zudem neu auf und ermöglichen es euch, sie zu formen, aber das solltet ihr nur im Notfall tun.

Ihr könnt viele Dinge zerstören.

Viel Spaß mit Death's Door!