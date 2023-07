PS Plus Essential Spiele für August 2023 bestätigt.

Sony Interactive Entertainment hat die neuen Spiele für PlayStation Plus Essential im August 2023 enthüllt.

Vom 1. August bis zum 4. September 2023 können Abonnenten drei Titel für sich beanspruchen: PGA Tour 2K23 für PS5 und PS4, Dreams für PS4 und Death's Door für PS5 und PS4.

Dreams-Support geht zu Ende

Vor einer Weile hatte das Studio Media Molecule mitgeteilt, dass die Live-Service-Unterstützung für Dreams am 1. September 2023 enden wird. Spielerinnen und Spieler können das Spiel jedoch weiterhin genießen, Inhalte erstellen und mit anderen teilen, auch ohne zukünftige Updates.

Die aktuellen Essential-Spiele für den Juli könnt ihr euch noch bis zum 31. Juli holen. Das Angebot des aktuellen Monats umfasst Call of Duty: Black Ops Cold War für PS5 und PS4, Alan Wake Remastered für PS5 und PS4 und Endling: Extinction is Forever für PS5 und PS4.

Mehr zum Thema:

Darüber hinaus wurde in dieser Woche ein weiterer neuer Titel für PlayStation Plus angekündigt. Das Retro-inspirierte, rundenbasierte RPG Sea of Stars von Sabotage Studio wird ab dem 29. August 2023 für Abonnenten von PS Plus Extra und Premium verfügbar sein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten