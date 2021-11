In der GTA Trilogy geht's heiß her - Dataminer entdecken Hot-Coffee-Code

Dataminer haben einen Code in GTA: The Trilogy - The Definitive Edition entdeckt, der sich auf das berühmt-berüchtigte Sex-Minispiel "Hot Coffee" bezieht.

Hot Coffee wieder aufgewärmt

Bereits in der Original-Version von GTA: San Andreas tauchte das heiße Spielchen auf - war jedoch zunächst unzugänglich. Mit einer Mod konnten Spieler jedoch auf der PC-Version Zugriff zur darauf erhalten. Später konnte Hot Coffee mithilfe von Modding-Tools sogar für die Xbox und PS2 zugänglich gemacht werden.

Was zunächst lustig klingt, verwandelte sich für Rockstar zu einem teuren Spaß. Nachdem der Hot-Coffee-Mode im Netz die Runde gemacht hatte, musste das Unternehmen San Andreas in den USA mit einem "Adults Only"-Rating versehen und veröffentlichte eine neue Version des Spiels ohne das anzügliche Minispiel sowie einen Patch für die Original-Version, der den Zugang zu Hot Coffee deaktivierte.

Durch die darauffolgenden Gerichtsverfahren verlor Rockstars Muttergesellschaft Take-Two über 20 Millionen Dollar.

Keine Gefahr durch den heißen Kaffee

Hot Coffee ist zwar erneut in den Schlagzeilen, sollte Rockstar aber nicht weiter ins Schwitzen bringen, da das Mini-Game diesmal offenbar nicht funktioniert. So behauptet es zumindest GTA-Dataminer Vadim M.

If you wonder, the Hot Coffee code is present in every version of the game, it just doesn't work in later re-releases.

1. There are no naked/semi naked GF models.

2. No Hot Coffee animations. pic.twitter.com/RB8X9ygqNY — Vadim M. (@NationalPepper) November 13, 2021

Auf Twitter sagte der, dass es im Code keine Anzeichen für Animationen oder Modelle von leicht bekleideten bis nackten Frauen. Es könnte sogar sein, dass Bastler daran gehindert werden, diese Elemente manuell ins Spiel einzufügen.