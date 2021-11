Kein Smash Bros ohne Sakurai? Entwickler ist sich sicher, dass es ohne ihn nicht weitergehen kann

Masahiro Sakurai, Chef und Schöpfer von Super Smash Bros Ultimate, hat Zweifel daran geäußert, ob das Franchise ohne ihn weitergeführt werden kann.

Überlebenschance gleich null?

In der neuesten Ausgabe der japanischen Zeitschrift Famitsu spricht Sakurai in einem Interview über die Zukunft des Prügelspiels. Im vergangenen Monat hat der Brawler seinen letzten DLC-Kämpfer erhalten: Sora aus Kingdom Hearts. Für Super Smash Bros Ultimate ist damit endgültig der Schlussstrich gezogen.

"Ich denke nicht über eine Fortsetzung nach", sagte Sakurai gegenüber der Famitsu (danke, VGC). "Aber ich kann nicht sagen, dass dies definitiv das letzte Smash Bros ist. Ich muss darüber nachdenken, ob wir ein weiteres Smash-Bros-Spiel veröffentlichen sollten, auch auf die Gefahr hin, die Spieler zu enttäuschen."

Wenn es um seine eigene Rolle in der Zukunft des Franchise steht, machte der Entwickler deutlich klar: Ohne ihn läuft der Laden nicht. "Ich kann mir keine Möglichkeit vorstellen, Smash Bros ohne mich zu produzieren", sagte Sakurai. "Um ehrlich zu sein, würde ich es gerne jemand anderem überlassen, und das habe ich auch schon versucht, aber es hat nicht geklappt."

"Wenn wir die Serie fortsetzen wollen, müssen Nintendo und ich miteinander reden und ernsthaft darüber nachdenken, wie wir sie zu einem Erfolg machen können."

Wie Siliconera berichtet, schrieb Sakurai in seiner letzten Famitsu-Kolumne, dass er sich für eine Weile zurückziehen werde und nicht sagen könne, woran er gerade arbeite. Es sei vielleicht sogar besser, wenn die Leute ihn einfach vergessen würden...