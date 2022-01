Pokémon Go Eguana entwickeln - So bekommt ihr Elezard

Das Pokémon Eguana stammt ursprünglich aus der Kalos-Region und gehört zur sechsten Pokémon-Generation. Ab sofort könnt ihr Eguana auch in Pokémon Go fangen und es obendrein zu Elezard weiterentwickeln.

Wenn ihr euren Pokédex um weitere Pokémon ergänzen möchtet, dann solltet ihr jetzt weiterlesen.

Was ihr über die Entwicklung von Eguana in Pokémon Go wissen müsst:

Eguana und Elezard in Pokémon Go Eguana und Elezard gehören zu den Pokémon aus der sechsten Generation, sie stammen also aus der Kalos-Region. Um die Entwicklung von Eguana und Elezard in Pokémon Go durchführen zu können, benötigt ihr unter anderem einen bestimmten Entwicklungsstein. Eguana und seine Entwicklung.

Eguana in Pokémon Go fangen Eguana wurde während des Kraftwerk-Events im Januar 2022 in Pokémon Go eingeführt - und mit ihm seine Entwicklung Elezard. Während des Event-Zeitraums konntet ihr Eguana in der Wildnis begegnen, auch Begegnungen für Event-Feldforschungsaufgaben waren möglich. Wie selten Eguana nach dem Event im Spiel auftaucht, wissen wir derzeit nicht.