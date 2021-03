Pokémon Go Empfehlungsprogramm: Code eingeben und was ihr dafür bekommt

Das Empfehlungsprogramm ist ein brandneues Feature in Pokémon Go, um Leute dazu anzuspornen, das Spiel einmal auszuprobieren oder zu ihm zurückzukehren, wenn sie zuvor schon gespielt haben.

Dabei wird ein Empfehlungscode an den neuen oder zurückkehrenden Spieler oder die Spielerin weitergegeben und das kann dann zu Belohnungen für beide führen!

Was ihr über das Empfehlungsprogramm in Pokémon Go wissen solltet:

Wie das Empfehlungsprogramm in Pokémon Go funktioniert Sowohl Neueinsteiger als auch auch zurückkehrende Spieler können einen Empfehlungscode verwenden. Eine Einschränkung für zurückkehrende Spieler ist aber, dass diese seit 90 Tagen nicht mehr gespielt haben dürfen. Die neuen oder zurückkehrenden Spieler erhalten den erwähnten Empfehlungscode von euch. Den seht ihr, wenn ihr bei eurer Freundesliste vorbeischaut und oben auf "Empfehlen" klickt. Ihr könnt dort einen neuen Empfehlungscode generieren, ihn teilen oder kopieren. Sobald ihr einen Spieler empfehlt oder einen Empfehlungscode nutzt, müsst ihr auch sicherstellen, dass ihr auf beide Freunde seid, denn ansonsten erhaltet ihr keine Belohnungen dafür. Eingeben könnt ihr diesen Empfehlungscode dann bei der Registrierung für das Spiel oder später in der Freundesliste. Sobald ihr auf der Freundesliste steht, seht ihr die Liste an Aufgaben, die der neue beziehungsweise zurückkehrende Spieler erfüllen kann, damit beide Belohnungen bekommen. Passend zum Empfehlungsprogramm gibt es auch eine neue Medaille dafür.