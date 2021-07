Pokémon Go Fest 2021 - Der ultimative Guide: Alles, was ihr wissen müsst!

Endlich ist es da, das Pokémon Go Fest 2021! Wer ein Ticket für das Event in Pokémon Go hat, kann sich auf ein prall gefülltes Wochenende freuen, an dem es einiges für euch zu tun gibt - auch darüber hinaus!

Das ist so viel, dass es hier und da schwer fällt, den Überblick zu behalten, daher versuchen wir das in unserem Guide möglichst gut für euch zu sortieren, damit ihr nichts verpasst.

Was ihr über das Pokémon Go Fest 2021 wissen müsst:

Wann findet das Pokémon Go Fest 2021 statt? Das Pokémon Go Fest 2021 findet am Samstag, den 17. Juli 2021, sowie am Sonntag, den 18. Juli 2021, jeweils im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr Ortszeit statt. Je nach Tag gibt es unterschiedliche Boni beziehungsweise andere Dinge stehen im Fokus, auf die wir nachfolgend näher eingehen.

Pokémon Go Fest 2021: Unterschiede zwischen Ticketinhabern und Spielern ohne Ticket Nicht allein Besitzer und Besitzerinnen eines Tickets für das Pokémon Go Fest 2021 haben an diesem Wochenende ein paar Dinge zu tun, auch für diejenigen, die kein Ticket kaufen, gibt es ein paar Extras. Anbei seht ihr kompakt zusammengefasst, was Ticket-Inhaber und Spieler ohne Ticket konkret bekommen. Boni für Besitzer eines Tickets für das Pokémon Go Fest 2021 Besondere wilde Pokémon, zum Beispiel ein speziell kostümiertes Pikachu

Vier wechselnde Habitate am Samstag mit themenbezogenen wilden Pokémon und visuellen Effekten auf der Karte

Dreistündige Dauer aller Lockmodule während des Events

Raid-Kämpfe und Feldforschungsaufgaben

Halbierte Schlüpf-Distanz für während des Events in Brutmaschinen gelegte Eier und Event-Pokémon aus 7-km-Eiern

Trainerfotos in der Heute-Ansicht

Hintergrundmusik von Pokémon-Komponist Junichi Masuda

Jeder Trainer kann Freitag, den 16. Juli 2021 um 22 Uhr MESZ bis Montag, den 19. Juli 2021 um 8 Uhr MESZ (Sonntag, 18. Juli um 22 Uhr PDT) sechsmal einen Spezial-Tausch durchführen.

Pikachu mit Meloetta-Hut erscheint während des Event-Zeitraums am Samstag und Sonntag in der Wildnis. Mit Glück begegnet ihr sogar einem Schillernden Exemplar!

Am Samstag, den 17. Juli erscheinen während des Events die folgenden Pokémon in Raid-Kämpfen: Galar-Ponita und Galar-Zigzachs mit Meloetta-Hut und Kapuno erscheinen in Raid-Kämpfen der Stufe 1. Mit Glück begegnet ihr einem Schillernden Exemplar eines dieser Pokémon! Galar-Smogmog, Kapoera und Koknodon erscheinen in Raid-Kämpfen der Stufe 3.

Wenn ihr Kirlia (die Weiterentwicklung von Trasla) während des Event-Zeitraums am Samstag oder Sonntag entwickelt, erhaltet ihr ein Guardevoir, das Synchrolärm beherrscht.

Wenn ihr Vibrava (die Weiterentwicklung von Knacklion) während des Event-Zeitraums am Samstag oder Sonntag entwickelt, erhaltet ihr ein Libelldra, das Erdkräfte beherrscht.

Exklusiv: Exklusive Spezialforschung mit Items und Pokémon-Begegnungen (inklusive eines Mysteriösen Pokémon) als Belohnung und Auswahl zwischen Rocker-Pikachu und Star-Pikachu mit Auswirkung auf die Musik im Spiel

Exklusive Spezialforschung mit Items und Pokémon-Begegnungen (inklusive eines Mysteriösen Pokémon) als Belohnung und Auswahl zwischen Rocker-Pikachu und Star-Pikachu mit Auswirkung auf die Musik im Spiel Exklusiv: Early Access auf ein neu eingeführtes Mysteriöses Pokémon

Early Access auf ein neu eingeführtes Mysteriöses Pokémon Exklusiv: Zusammenarbeit mit Trainern auf der ganzen Welt in der Arena für die Globale Herausforderung am Samstag, um Boni freizuschalten - inklusive Leistung von Freunden in der Heute-Ansicht

Zusammenarbeit mit Trainern auf der ganzen Welt in der Arena für die Globale Herausforderung am Samstag, um Boni freizuschalten - inklusive Leistung von Freunden in der Heute-Ansicht Exklusiv: Vier Sammler-Herausforderungen passend zur jeweiligen Habitatstunde (Dschungel, Wüstengebirge, Meeresstrand und Höhle)

Vier Sammler-Herausforderungen passend zur jeweiligen Habitatstunde (Dschungel, Wüstengebirge, Meeresstrand und Höhle) Exklusiv: Besondere Pokémon wie Icognito F, Icognito G, Plaudagei, Jiutesto und Karadonis werden von Rauch angelockt

Besondere Pokémon wie Icognito F, Icognito G, Plaudagei, Jiutesto und Karadonis werden von Rauch angelockt Exklusiv: Erhöhte Chance auf bestimmte Schillernde Pokémon am Samstag. Am Samstag ist diese Chance sogar noch höher als am Sonntag

Erhöhte Chance auf bestimmte Schillernde Pokémon am Samstag. Am Samstag ist diese Chance sogar noch höher als am Sonntag Exklusiv: Exklusive Avatarpose und Medaille

Exklusive Avatarpose und Medaille Exklusiv: Überraschungsbegegnungen nach Schnappschüssen an beiden Tagen nach Abschluss der Spezialforschung

Überraschungsbegegnungen nach Schnappschüssen an beiden Tagen nach Abschluss der Spezialforschung Exklusiv: Themenbezogene Event-Sticker von PokéStops und aus Geschenken

Themenbezogene Event-Sticker von PokéStops und aus Geschenken Exklusiv: Am Sonntag erhaltet ihr zusätzliche 10.000 EP pro abgeschlossenem Raid-Kampf

Am Sonntag erhaltet ihr zusätzliche 10.000 EP pro abgeschlossenem Raid-Kampf Exklusiv: Befristete Forschung am Sonntag mit bis zu 8 Fern-Raid-Pässen als Belohnung

Befristete Forschung am Sonntag mit bis zu 8 Fern-Raid-Pässen als Belohnung Exklusiv: Kostenlose Box mit drei Fern-Raid-Pässen während des Event-Zeitraums am Sonntag im Shop erhältlich

Kostenlose Box mit drei Fern-Raid-Pässen während des Event-Zeitraums am Sonntag im Shop erhältlich Exklusiv: Bis zu 10 Raid-Pässe von Arenen am Sonntag

Bis zu 10 Raid-Pässe von Arenen am Sonntag Exklusiv: Items im Wert von über 5.000 PokéMünzen aus exklusiven Boxen, Boni und Forschungsbelohnungen

Items im Wert von über 5.000 PokéMünzen aus exklusiven Boxen, Boni und Forschungsbelohnungen Exklusiv: Während des Events beherrschen manche Pokémon spezielle Attacken. Nur Ticketinhaber können diesen Pokémon begegnen.

Während des Events beherrschen manche Pokémon spezielle Attacken. Nur Ticketinhaber können diesen Pokémon begegnen. Exklusiv: Star-Pikachu beherrscht Diebeskuss, während Rocker-Pikachu Sternenhieb einsetzen kann. Im Zuge der Spezialforschung könnt ihr eines dieser Pikachu auswählen.

Star-Pikachu beherrscht Diebeskuss, während Rocker-Pikachu Sternenhieb einsetzen kann. Im Zuge der Spezialforschung könnt ihr eines dieser Pikachu auswählen. Exklusiv: Guardevoir beherrscht Synchrolärm und Libelldra Erdkräfte. Beide Pokémon haben sich jedoch in Schale geworfen, sodass ihr auch Exemplaren mit Meloetta-Hut begegnen könnt! Bei der Spezialforschung müsst ihr eines dieser kostümierten Pokémon auswählen. Diese Entscheidung bestimmt, ob ihr während des Events Guardevoir oder Libelldra mit Meloetta-Hut begegnet. Ihr begegnet beiden Pokémon als Belohnung für die Spezialforschung, aber mit Glück werden sie auch von eurem Rauch angelockt. Auch das Pokémon, das ihr nicht auswählt, wird während des Events von Rauch angelockt, trägt jedoch keinen Hut.

Guardevoir beherrscht Synchrolärm und Libelldra Erdkräfte. Beide Pokémon haben sich jedoch in Schale geworfen, sodass ihr auch Exemplaren mit Meloetta-Hut begegnen könnt! Bei der Spezialforschung müsst ihr eines dieser kostümierten Pokémon auswählen. Diese Entscheidung bestimmt, ob ihr während des Events Guardevoir oder Libelldra mit Meloetta-Hut begegnet. Ihr begegnet beiden Pokémon als Belohnung für die Spezialforschung, aber mit Glück werden sie auch von eurem Rauch angelockt. Auch das Pokémon, das ihr nicht auswählt, wird während des Events von Rauch angelockt, trägt jedoch keinen Hut. Exklusiv: Macht während des Event-Zeitraums am Samstag einen Schnappschuss, sobald ihr die Spezialforschung abgeschlossen habt. Daraufhin erscheint ein wildes Star-Pikachu oder Rocker-Pikachu - je nachdem, welches ihr zuvor ausgewählt habt.

Macht während des Event-Zeitraums am Samstag einen Schnappschuss, sobald ihr die Spezialforschung abgeschlossen habt. Daraufhin erscheint ein wildes Star-Pikachu oder Rocker-Pikachu - je nachdem, welches ihr zuvor ausgewählt habt. Exklusiv: Macht während des Event-Zeitraums am Sonntag einen Schnappschuss, sobald ihr die Spezialforschung abgeschlossen habt. Daraufhin erscheint ein wildes Guardevoir oder Libelldra mit Meloetta-Hut - je nachdem, welches ihr zuvor ausgewählt habt.

Pokémon Go Fest 2021: Das passiert an Tag 1 Tag 1 des Pokémon Go Fest 2021 steht unter dem Motto "Fangen", räumt also schon mal Platz in eurem Pokémon-Beutel frei. Es gibt wieder stündliche Habitate, insgesamt vier Stück, die sich auf die Themenbereiche Dschungel, Wüstengebirge, Meeresstrand und und Höhle aufteilen. Je nach Habitat erscheinen verschiedene Pokémon häufiger in der Wildnis, auch wenn ihr kein Ticket für das Event besitzt: Dschungel: Unter anderem Sichlor, Griffel und Froxy

Wüstengebirge: Unter anderem Panzaeron, Schilterus und Hippopotas

Meeresstrand: Unter anderem Dratini, Wablu und Mamolida

Höhle: Unter anderem Kiesling, Galar-Flunschlik und Kapuno Darüber hinaus werden folgende Pokémon exklusiv für Ticketinhaber von Rauch angelockt: Dschungel: Icognito F, Icognito G, Kappalores, Plaudagei, Folipurba und Serpiroyal

Wüstengebirge: Flamara, Icognito F, Icognito G, Despotar, Libelldra und Jiutesto

Meeresstrand: Garados, Aquana, Azumarill, Icognito F, Icognito G und Karadonis

Höhle: Nachtara, Icognito F, Icognito G, Guardevoir, Absol, und Voltula Zeitplan für die Habitatstunden 10 bis 11 Uhr: Dschungel

11 bis 12 Uhr: Wüstengebirge

12 bis 13 Uhr: Meeresstrand

13 bis 14 Uhr: Höhle

14 bis 15 Uhr: Dschungel

15 bis 16 Uhr: Wüstengebirge

16 bis 17 Uhr: Meeresstrand

17 bis 18 Uhr: Höhle Für Spieler ohne Ticket gibt's an Tag 1 noch folgende Boni: Pokémon wie Kapoera, Koknodon, Kapuno und kostümierte Galar-Ponita sowie Galar-Zigzachs tauchen häufiger in Raid-Kämpfen auf

Musikalische Pokémon wie Palimpalim, Zirpurze, Ohrdoch und ein kostümiertes Pikachu erscheinen in der Wildnis

Ihr bekommt ein kostenloses T-Shirt für euren Avatar

Schillernde Varianten von Flurmel, Palimpalim, Ohrdoch und Schallquap tauchen erstmals im Spiel auf. Spieler mit Ticket können sich an Tag 1 noch darauf freuen: Entscheidet euch zwischen Rocker-Pikachu und Star-Pikachu. Die Wahl bestimmt die Musik, die während des Events im Hintergrund läuft. Auch habt ihr die Wahl zwischen Galar-Ponita und Galar-Zigzachs sowie zwischen Guardevoir und Libelldra

Ihr erhaltet eine neue Spezialforschung und begegnet einem neuen, mysteriösen Pokémon

Jede Stunde gibt es eine globale Herausforderung. Wird diese abgeschlossen, ist sie für den Rest der jeweiligen Stunde aktiv.

Ihr habt eine erhöhte Chance, in der Wildnis und per Rauch schillernde Pokémon zu finden. Am Samstag ist die Chance höher als am Sonntag

Schillernde Versionen von Icognito F, Jiutesto und Karadonis können euch begegnen.

Pokémon Go Fest 2021: Was an Tag 2 passiert Am zweiten Tag des Pokémon Go Fest 2021 stehen vor allem die Raids im Fokus des Geschehens. An diesem Tag findet ein Raid-Tag statt, bei dem alle legendären Pokémon, bis bisher im Spiel auftauchten, in Raids zu fangen sind. Ähnlich wie bei den Habitatstunden gibt es unterschiedliche, themenbasierte Stunden mit unterschiedlichen Pokémon, die in Fünf-Sterne-Raids auftauchen. Folgende Pokémon könnt ihr währenddessen fangen: Wind-Stunde: Mewtu, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigigas, Giratina (Wandelform), Cresselia, Viridium, und Boreos (Tiergeistform)

Mewtu, Ho-Oh, Latias, Latios, Regigigas, Giratina (Wandelform), Cresselia, Viridium, und Boreos (Tiergeistform) Lava-Stunde: Lavados, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Reshiram, Terrakium, Demeteros (Tiergeistform) und Yveltal

Lavados, Entei, Regirock, Groudon, Heatran, Reshiram, Terrakium, Demeteros (Tiergeistform) und Yveltal Frost-Stunde: Arktos, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia und Kyurem, ebenso Selfe, Vesprit und Tobutz in ihren üblichen Regionen

Arktos, Suicune, Lugia, Regice, Kyogre, Palkia und Kyurem, ebenso Selfe, Vesprit und Tobutz in ihren üblichen Regionen Donner-Stunde: Zapdos, Raikou, Registeel, Rayquaza, Dialga, Kobalium, Voltolos (Tiergeistform), Zekrom und Xerneas Zeitplan für den Raid-Tag beim Pokémon Go Fest 2021: 10 bis 11 Uhr - Wind-Stunde

11 bis 12 Uhr - Lava-Stunde

12 bis 13 Uhr - Frost-Stunde

13 bis 14 Uhr - Donner-Stunde

14 bis 15 Uhr - Wind-Stunde

15 bis 16 Uhr - Lava-Stunde

16 bis 17 Uhr - Frost-Stunde

17 bis 18 Uhr - Donner-Stunde Ticketbesitzer erhalten 10.000 zusätzliche EP für einen erfolgreichen Raid, ebenso gibt's bis zu 10 Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen vor Ort. Über eine befristete Forschung erhaltet ihr bis zu 8 Fern-Raid-Pässe und obendrein gibt's am Sonntag noch eine kostenlose Event-Box mit 3 Fern-Raid-Pässen. Darüber hinaus erscheinen alle Pokémon vom Samstag noch einmal in der Wildnis und die, die Samstags vom Rauch angelockt wurden, lassen sich auch am Sonntag per Rauch anlocken. Die Shiny-Chance ist am Sonntag aber geringer. Weitere Boni zum Pokémon Go Fest 2021 Passend zum Musikfestival des Events gibt es neue Avatar-Items im In-Game-Shop zu kaufen

Wer ein Ticket für das Event besitzt, erhält nach Abschluss der Spezialforschung ein exklusives Meloetta-Shirt

Das Shirt zum Pokémon Go Fest 2021 bekommen alle Trainer kostenlos, auch ohne Ticket. Ihr findet es im Shop.

Anlässlich des fünften Jubiläums des Spiels bekommen zulässige Trainer drei Monate YouTube Premium geschenkt

Vom 12. bis 18. Juli 2021 gibt es für Käufer im Google Play Store die vierfache Menge an Google-Play-Punkten für alle Käufe in Pokémon Go

Am ersten Tag erhaltet ihr ein gesponsertes Geschenk von Google Play. Mit diesem erhaltet ihr einen Rauch, eine Super-Brutmaschine und 30 Hyperbälle.

Pokémon Go Fest 2021: Spezialforschungen "Das Melodie-Pokémon" und "Seltsame Ringe" gelöst Ticketbesitzer erhalten für das Pokémon Go Fest 2021 eine brandneue Spezialforschung namens "Das Melodie-Pokémon" an Tag 1. Lest nachfolgend, wie ihr die Aufgaben löst: Das Melodie-Pokémon (1/11) Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel - 1 Rauch

Verwende einen Rauch - 50 Pokébälle

Fange 10 Pokémon - 500 EP

Belohnungen: 500 Sternenstaub, 1 Super-Brutmaschine, 50 Pokébälle Das Melodie-Pokémon (2/11) Wahl zwischen Rocker-Pikachu und Star-Pikachu Das Melodie-Pokémon (3/11) Brüte ein Ei aus - 25 Superbälle

Fange 20 Pokémon - 500 Sternenstaub

Mache einen Schnappschuss - 500 EP

Belohnungen: 10 Himmihbeeren, 10 Sananabeeren, Begegnung mit Rocker-Pikachu oder Star-Pikachu Das Melodie-Pokémon (4/11) Wahl zwischen Galar-Ponita und Galar-Zigzachs Das Melodie-Pokémon (5/11) Verwende 15 Beeren beim Fangen von Pokémon - 25 Pokébälle

Lande 3 Curveball-Würfe - 500 EP

Lande 3 gute Würfe hintereinander - 500 Sternenstaub

Belohnungen: 25 Pokébälle, 1 Rauch, Begegnung mit Galar-Zigzachs oder Galar-Ponita Das Melodie-Pokémon (6/11) Wahl zwischen Guardevoir und LIbelldra Das Melodie-Pokémon (7/11) Mache einen Schnappschuss - 1 Rauch

Laufe 1 Kilometer - 500 EP

Verwende einen Rauch - 20 Hyperbälle

Belohnungen: 500 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons, Begegnung mit Libelldra oder Guardevoir Das Melodie-Pokémon (8/11) Verwende 3 Power-ups bei Pokémon - 1 Sternenstück

Entwickle 3 Pokémon - 3 Beleber

Besiege 2 Team-Go-Rocket-Rüpel - 3 Hyperbälle

Belohnungen: 3 Top-Tränke, 20 Knacklion- oder Trasla-Bonbons, 3 Top-Beleber Das Melodie-Pokémon (911) Verschicke 3 Geschenke - 30 Superbälle

Fange 15 verschiedene Pokémon-Arten - 1.000 EP

Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel - 1.000 Sternenstaub

Belohnungen: 5 goldene Himmihbeeren, 1 Rauch, 5 silberne Sananabeeren Das Melodie-Pokémon (10/11) Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon - 3.000 EP

Fange 10 Pokémon - 3.000 Sternenstaub

Verdiene 5.000 Sternenstaub - 3.000 EP

Belohnungen: 1 Glücks-Ei, 1 Sternenstück, Begegnung mit Meloetta Das Melodie-Pokémon (11/11) Mache einen Schnappschuss von Meloetta - 1 Lockmodul

Verschicke 30 Pokémon - 20 Meloetta-Bonbons

Finde einen neuen Freund - 3 SOnderbonbons

Belohnungen: 10 Meloetta-Sticker, 1 Rock- oder Pop-Pose, 1 Meloetta-Shirt An Tag 2 gibt's darüber hinaus noch "Seltsame Ringe" als Spezialforschung. Hier die Aufgaben: Folgt.

Alle Aufgaben der befristeten Forschung zum Pokémon Go Fest 2021 Auch eine neue befristete Forschung gibt es zu lösen, die euch unter anderem Fern-Raid-Pässe beschert. Das hier sind die Aufgaben: Folgt.