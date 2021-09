Pokémon Go Formwandel durchführen - mit diesen Pokémon geht's!

Der Formwandel ist eine brandneue Spielmechanik in Niantics Pokémon Go und ermöglicht es euch, bei einem Pokémon manuell dessen Form zu wechseln. Bisher war es so, dass Niantic mehrere Formen eines Pokémon im Spiel stets einzeln fangbar machte. Mit dem Formwandel ändert sich das.

Das müsst ihr über den Formwandel in Pokémon Go wissen:

Wie funktioniert der Formwandel in Pokémon Go? Im Grunde ist der Formwandel in Pokémon Go relativ einfach zu bewerkstelligen. Öffnet eure Pokémon-Box, wählt das jeweilige Pokémon aus und schaut unten nach dem Button "Form ändern". Dort seht ihr dann die verfügbaren Formen und könnt eine davon auswählen, in die sich das jeweilige Pokémon dann verwandelt. Das kostet euch dann eine bestimmte Menge an Bonbons und Sternenstaub. Zum Debüt der neuen Funktion könnt ihr die Form von Coiffwaff auf diese Art wechseln. Die neue Option seht ihr im Pokémon-Bildschirm.