Pokémon Go Hoopas Ankunft - Zeitplan und alle Infos zum Event

Hoopas Ankunft ist ein neues, eintägiges Event in Pokémon Go, mit dem Niantic ganz offensichtlich die Ankunft des Pokémon Hoopa vorbereitet. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, was? Im Zuge dessen könnt ihr heute in bestimmten Zeiträumen unterschiedliche Pokémon fangen!

Was ihr über Hoopas Ankunft in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet Hoopas Ankunft in Pokémon Go statt? Hoopas Ankunft ist ein eintägiges Event, für das ihr heute, am Sonntag, den 5. September 2021, ein paar Stunden Zeit habt. Wie ihr den kommenden Zeilen entnehmt, gibt es im Zeitraum zwischen 11 und 17 Uhr ein paar verschiedene Dinge zu tun und unterschiedliche Pokémon zu fangen!

Welche Pokémon tauchen häufiger auf? Innerhalb bestimmter Zeiträume erscheinen unterschiedliche Pokémon in der Wildnis beziehungsweise werden von Rauch angelockt. Dabei gibt es zum einen Psycho-Stunden und zum anderen Geist- und Unlicht-Stunden. Hoopas Ankunft Zeitplan: Nachfolgend lest ihr, in welchem Zeitraum welche Stunde stattfindet: 11 bis 12 Uhr: Psycho-Stunde

12 bis 13 Uhr: Geist- und Unlicht-Stunde

13 bis 14 Uhr: Psycho-Stunde

14 bis 15 Uhr: Geist- und Unlicht-Stunde

15 bis 16 Uhr: Psycho-Stunde

16 bis 17 Uhr: Geist- und Unlicht-Stunde Dabei können die folgenden Pokémon auftauchen: Psycho-Stunde: Owei, Rossana, Natu, Spoink, Girafarig, Somniam, Tanhel und weitere Pokémon

und weitere Pokémon Geist- und Unlicht-Stunde: Alola-Rattfratz, Fiffyen, Zwirrlicht, Felilou, Zobiris, Kanivanha, Driftlon und weitere Pokémon Außerdem gibt es folgende Boni: Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons

Im In-Game-Shop findet ihr eine kostenlose Box mit einem Rauch Exklusive Feldforschungsaufgaben während Hoopas Ankunft in Pokémon Go: Fange 5 Pokémon - 5 Pokébälle, 5 Superbälle, 5 Hyperbälle

Fange 10 Pokémon - 10 Hyperbälle

Fange 20 Pokémon - 20 Hyperbälle

Fange 50 Pokémon - 2 Sonderbonbons