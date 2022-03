Pokémon Go Mega Bisaflor - Das sind die besten Konter und Attacken

Mega Bisaflor gehört zu den Mega-Entwicklungen in Niantics Pokémon Go. Das heißt: Ihr könnt diese selbst auslösen und darüber hinaus Mega Bisaflor in Raids bekämpfen.

Der Kampf gegen Mega Bisaflor in Raids ist eure primäre Quelle, um Mega-Energie für die Entwicklung zu sammeln.

Alles über Mega Bisaflor in Pokémon Go:

Lest hier mehr: Pokémon Go: Alles zu Mega-Entwicklung, Mega-Pokémon und Mega-Energie.

Wie besiege ich Mega Bisaflor in Pokémon Go? Lest hier, welche Konter am effektivsten gegen Mega Bisaflor sind: Mega Bisaflor Typ: Pflanze, Gift

Pflanze, Gift Mega Bisaflor ist schwach gegen: Flug, Psycho, Eis, Feuer

Flug, Psycho, Eis, Feuer Mega Bisaflor Konter:

Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Hoopa (Entfesselt) mit Konfusion und Psychokinese



Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller



Ho-Oh mit Einäschern und Läuterfeuer++



Lugia mit Sondersensor und Luftstoß++



Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger



Flampivian mit Feuerzahn und Hitzekoller



Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Mega Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade



Mega Tauboss mit Windstoß und Sturzflug



Crypto Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Crypto Lavados mit Feuerwirbel und Himmelsfeger



Crypto Ho-Oh mit Einäschern und Sturzflug



Crypto Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Crypto Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+

Weitere Anmerkungen zu Mega Bisaflor: Mega Bisaflor hat mehrere Schwächen, die ihr gezielt ausnutzen könnt. Ihr habt somit eine große Auswahl an Kontern