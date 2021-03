Pokémon Go Tricky Pokémon Event: So holt ihr das Beste aus dem eintägigen Event heraus

Das Tricky-Pokémon-Event ist ein eintägiges Event in Pokémon Go, bei dem Team Go Rocket ein wenig in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Und ihr könnt eine neue, befristete Forschung lösen!

Was ihr über das Tricky-Pokémon-Event in Pokémon Go wissen solltet:

Wann findet das Tricky-Pokémon-Event in Pokémon Go statt? Der Starschuss für das Tricky-Pokémon-Event in Pokémon Go fällt bereits mitten in der Nacht. Das Event findet am 1. April 2021 von 0 bis 23:59 Uhr statt. Wie gesagt geht's dabei ein wenig um Team Go Rocket und verschiedene Pokémon tauchen häufiger auf. Lest dazu nachfolgend mehr.

Welche Pokémon tauchen häufiger auf? Während des Events tauchen heute "schelmische Pokémon" häufiger in der Wildnis auf, dazu zählen Griffel, Glibunkel und Felilou, ebenso setzt Team Go Rocket während des Events nur Crypto-Griffel ein. Zugleich ist Team Go Rocket auch häufiger bei Pokéstops und in Ballons anzutreffen. Weiterhin wird in der Go-Kampfliga der Countdown für den Pokémon-Wechsel halbiert und bei Schnappschüssen erwarten euch ein paar Überraschungen. Ein weiteres Pokémon, dem ihr während des Events häufiger in der Wildnis begegnet, ist Ditto. Während und nach dem Event kann sich Ditto dann auch in neue Pokémon verwandeln. Einzelne Pokémon tauchen häufiger auf.