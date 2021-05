Pokémon Go Yveltal besiegen - Die besten Konter und Attacken

Yveltal gehört zu den vielen legendären Pokémon in Pokémon Go und ist der jüngste Neuzugang im Spiel. Wie ihr es von den legendären Pokémon kennt, könnt ihr sie in Fünf-Sterne-Raids bekämpfen und braucht dafür eine Gruppe aus mehreren Trainern.

Was ihr über Yveltal in Pokémon Go wissen solltet:

Die besten Pokémon für den Kampf gegen Yveltal Hier sind die wichtigsten Infos, die ihr für den Kampf gegen Yveltal braucht: Yveltal Typ: Unlicht, Flug

Unlicht, Flug Yveltal ist schwach gegen: Fee, Eis, Elektro, Gestein

Fee, Eis, Elektro, Gestein Yveltal Konter:

Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß



Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz



Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß



Mega-Voltenso mit Ladestrahl und Stromstoß



Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß



Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz



Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß



Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine



Crypto-Guardevoir mit Charme und Zauberschein



Rihornior mit Katapult und Felswerfer



Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante



Raikou mit Donnerschock und Stromstoß



Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Weitere Anmerkungen zu Yveltal: Das legendäre Pokémon hat vier Schwachpunkte, das gibt euch eine gute Auswahl an möglichen Kontern. Setzt dabei zuerst auf den Elektro-Typ.

Welche WP-Werte hat Yveltal in Pokémon Go? Rechnet bei Yveltal mit den folgenden WP-Werten im Spiel: Raid-Boss-WP - 45.899

- 45.899 Maximale WP beim Fangen - 2.160

- 2.160 Maximale WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Nebel oder Windig) - 2.701

Welche Attacken hat Yveltal? Folgende Attacken beherrscht Yveltal in Pokémon Go: Mögliche Sofort-Attacken: Tiefschlag (Unlicht)

Windstoß (Flug)

Standpauke (Unlicht) Mögliche Lade-Attacken: Finsteraura (Unlicht)

Hyperstrahl (Normal)

Fokusstoß (Kampf)

Psychokinese (Psycho)

Orkan (Flug) Yveltal ist das neueste legendäre Pokémon.