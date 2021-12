Sam & Max: Jenseits von Zeit und Raum - Komplettlösung für alle Episoden und Rätsel

Die Chaos verbreitende Freelance Police ist zurück. Mit Sam & Max: Beyond Time and Space (im Deutschen: Jenseits von Zeit und Raum) erscheint eine Neuauflage der zweiten Staffel des kultigen Ermittlerduos.

Die Originalfolgen der Season 2 erschienen im Jahr 2010 gebündelt unter dem Titel Sam & Max: All-Zeit bereit. Die neue Version ist inhaltlich weitestgehend intakt und gespickt mit vielen knackigen Rätseln, bei denen man das eine oder andere Mal um die Ecke denken muss.

Als Hilfe steht unsere Komplettlösung zu Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered zur Verfügung, in der wir alle Episoden des Adventures gelöst haben.