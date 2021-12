Super Smash Bros Ultimate: Patch 13.0.1 ist da, passt Kämpfer an und unterstützt neue Amiibo

Der neue Patch 13.0.1 für Super Smash Bros Ultimate ist da und bringt eine Reihe weiterer Korrekturen für das Switch-Prügelspiel mit sich.

Dazu zählen unter anderem wieder viele Anpassungen an einzelnen Moves von zahlreichen Charakteren.

Allgemeine Änderungen in Patch 13.0.1

Weiterhin bringt Patch 13.0.1 Unterstützung für die beiden neuesten Amiibo aus der Smash-Bros-Reihe mit sich.

Dabei handelt es sich um Samus in der Metroid-Dread-Version sowie um den Roboter E.M.M.I., das entsprechende Amiibo-Doppelpack wurde im vergangenen Monat veröffentlicht.

Scannt ihr diese ein, könnt ihr die jeweiligen Geister erhalten. Überdies ist Samus auch als Figure Player einsetzbar.

Außerdem wurden noch "mehrere Probleme" behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern. Näher ins Detail geht Nintendo hier nicht.

Anpassungen an den Kämpfern

Und dann sind da noch die erwähnten Korrekturen bei Kämpfern und Kämpferinnen. Nehmen wir Link als Beispiel, wurde bei seiner Neutral Attack 1 die Angriffsgeschwindigkeit erhöht, bei der Down Tilt Attack der Winkel angepasst und bei der Up Smash Attack die Distanz für den finalen Angriff erweitert.

Peach und Daisy haben es mit ihrem Side Special indes einfacher, sich an Kanten festzuhalten. Bei den Ice Climbers wird die Angriffsgeschwindigkeit bei Dash Attack erhöht und die Distanz bei der Down Smash Attack vergrößert.

Bei Donkey Kongs Neutral Attack 2 hält die Treffererkennung länger an und die Verwundbarkeit wurde reduziert. Während der Down Tilt Attack verbleiben Gegner länger in der Schadensanimation und beim Neutral Special aktiviert sich die Super Armor schneller.

Alle weiteren Details zu den Anpassungen an den Charakteren findet ihr hier.