Assassins' Creed Mirage: Ende erklärt - Was hat das alles zu bedeuten?

Assassin's Creed Mirage ist nicht das längste AC-Spiel der vergangenen Jahre, aber es muss ja auch nicht immer ein Epos mit mehr als 100 Stunden Spielzeit sein.

Wenn ihr Valhalla gespielt habt, kennt ihr natürlich den Hauptcharakter Basim, mit dem ihr euch hier überwiegend in Bagdad und der näheren Umgebung aufhaltet. Aber nicht jeder hat dieses Vorwissen oder ist so sehr in die Story vertieft. Was ist also am Ende von Assassin's Creed Mirage passiert?

An dieser Stelle eine Spoilerwarnung, wir halten uns hier nicht mit Infos zum Ende zurück!

Assassin's Creed Mirage: Ende erklärt Inhalt:

Was hat das Ende von AC Mirage zu bedeuten?

Nun, zum Ende von Assassin's Creed Mirage haben wir ein paar interessante Dinge gesehen. Aber wisst ihr auch, was all das zu bedeuten hat?

Was ist am Ende passiert?

AC Mirage liefert zum Ende ein paar Enthüllungen, darunter die Identität von Basim (was euch nicht überraschen dürfte, wenn ihr Valhalla gespielt habt) und die wahre Identität seiner Freundin Nihal. Ebenso geht es um die Rolle Dschinns und die futuristischen Technologien im Untergrund unter Alamut.

Zuvor sehen wir noch das Attentat auf Qabiha, wodurch die Ereignisse im Finale von AC Mirage erst so richtig in Gang gesetzt werden.

Wer ist Qabiha und was war ihre Rolle?

Qabiha war einst Konkubine von Bagdads früherem Herrscher, den Nihal zu Beginn des Spiels tötet. Sie zieht als Anführerin des Ordens die Fäden in der Stadt.

Sie verfügt über umfassendes Wissen zu den Isu, einer früheren Zivilisation. Und sie weiß, dass Basim die Erinnerungsscheibe der Isu im Palast aktivieren kann. Aus diesem Grund versucht sie, Basim auf ihre Seite zu ziehen, bevor sie von Roshan getötet wird.

Was genau war die holografische Isu-Scheibe?

Diese Dinger nennt man "Memory Seals" und sie wurden von den Isu erschaffen, um Ereignisse aufzuzeichnen und sie später als Hologramme abzuspielen. Wir haben sie zuvor schon gesehen, seid der Desmon-Ära in Assassin's Creed aber nicht mehr. Es ist unklar, wie Qabiha in ihren Besitz gelangt ist und welche Erinnerungen darauf gespeichert sind.

Hier haben wir übrigens ein interessantes Easter Egg. Im Guide zu Assassin's Creed Revelations heißt es, dass die Memory Seals, mit denen sich Altair für Ezio aufzeichnet, aus der Kammer unter Alamut stammen. Bei den Scheiben handelt es sich also um dieselben, die Altair viele Jahre später sammelt.

Warum kämpfen Roshan und Basim gegeneinander? Und was waren Qabihas Pläne?

Basim wollte die Kammer öffnen, um die Wahrheit über seine Identität zu erfahren. Er ist die Reinkarnation eines Isu (genauer sagt der nordische Gott Loki, wie wir in Valhalla erfahren), daher kann er mit ihrer Technologie interagieren und sie aktivieren.

Qabiha wollte Basims Fähigkeiten im Umgang mit der Technologie für sich nutzen, was zum allgemeinen Ziel des Ordens passt, die Menschheit zu Kontrollieren und durch die Isu-Technologie für Ordnung zu sorgen.

Roshan glaubte wiederum, dass man das Isu-Wissen nicht nutzen sollte. Sie versuchte Basim davon zu überzeugen, dass er eine Zukunft ohne all das haben könne, ohne von der Vergangenheit getrieben zu werden. Basim sah das anders, womöglich auch deswegen, weil Roshan ihm verschwieg, was sie darüber wusste.

Widerspricht Roshans Verhalten nicht dem Kodex der Assassinen (Verborgenen)?

Ja. Es zeigt auch den grundsätzlichen Widerspruch der Gruppe, die den freien Willen fördert, sich aber gleichzeitig an gewisse Regeln hält und selbst eine Reihe von Anführern hat. Das wird in anderen Spielen genauer ergründet und es macht Roshan zu einem interessanten Charakter.

Das Ende von Mirage kehrt die typischen Rollen von Assassinen und Templern in gewisser Weise um. Qabiha will ihr Wissen mit Basim teilen (auch wenn es ihren eigenen Zwecken dient), Roshan möchte wiederum Basims Pfad kontrollieren, indem sie ihn (zu seinem Wohl) von der Wahrheit fernhält.

Sie bezeichnet die Kammer unter Alamut auch als verbotenen Ort, was sicherlich eine Bezeichnung für die Mentorin einer Gruppe ist, in der es immer heißt, dass "alles erlaubt" sei.

Was wissen wir noch über Roshan? Und was passiert nach AC Mirage mit ihr?

Roshan vergleicht sich selbst mit Basim und sagt, sie selbst habe gelitten, bevor sie sich den Verborgenen anschloss. Eine Notiz in Alamut deutet an, dass sie als Kind missbraucht wurde. Sie überlebte, weil sie alles in ihrem Leben den Verborgenen widmete.

Sie ist überzeugt, dass Basim lernen kann, seine eigene Dämonen zu ertragen. Und das sagt sie ihm in einem der vermutlich besten Dialoge des Spiels: "You are not the first to walk the shadows broken, Basim. Stitch your shattered pieces into a whole. Pour your pain into the brotherhood... Come home to us. No more than a man. But no less than our brother."

Am Ende sehen wir, wie Roshan die Verborgenen hinter sich lässt. Oder zumindest die in Alamut, nachdem Meister Rayhan sich auf Basims Seite stellt. In einer Post-Game-Mission, um Mirage zu bewerben, besucht sie später Eivor in Valhalla.

Welche Maschine hat Basim in der Kammer entdeckt?

Es ist unklar, an wie viel aus seinem früheren Leben sich Basim erinnert. Es erweckt zumindest den Anschein, als könne er sich nicht an viel erinnern. Aber es reicht aus, um die Kammer unter Alamut als Isu-Gefängnis zu erkennen, in dem er einige Zeit eingesperrt war.

Es ist davon auszugehen, dass er als Loki etwas getan hat, was rechtfertige, ihn dort einzusperren.

Was genau war der Dschinn, den Basim gesehen hat?

Basim sagt, der Dschinn sei eine psychische Manifestation eines vergangenen Traumas, verursacht durch seine Gefangenschaft. Durch sein Verständnis für die Kammer konnte er sein Trauma überwinden und sich anscheinend davon befreien. Dennoch ist er überzeugt, dass es noch andere gibt, die dafür verantwortlich waren, dass er eingesperrt war. Er schwört, sie in der neuen Welt zu finden – England und schließlich Amerika.

Ist es nicht ein großer Zufall, dass die Reinkarnation von Loki sehr nah an dem Ort lebt, an dem er zehntausende Jahre zuvor eingesperrt wurde?

Ja.

Außerdem trifft er mehrere andere Isu in seinem späteren Leben…

Ja. Entweder ist es einfach eine kleine Welt voller Zufälle oder irgendwelche mysteriösen Isu-Dinge, die wir nicht verstehen oder sehen.

Wie passt das zu dem, was wir in Valhalla von Basim gesehen haben?

Basim reist nach England, nachdem er Eivors Bruder Sigurd traf. Sigurd und Eivor sind ebenfalls Reinkarnationen von Isu, die Loki kannten: Odin und Tyr. Und er ist nicht erfreut, sie zu sehen.

Seine Absicht, sie zu jagen und zur Strecke zu bringen, lässt ihn definitiv als Bösewicht erscheinen. Er ist der Star dieses Spiels und ein Assassine (die ja die Guten sind, oder?, aber gleichzeitig auch auf dem Weg dazu, Hauptbösewicht in Valhalla zu werden.

Es ist interessant, die Risse hier zu sehen, wie etwa die anderen das Kredo der Verborgenen sehen – der sterbende Nur oder Roshan. Dem gegenüber steht Basim mit seinem Verlangen, mehr über sich zu erfahren. Letztlich befreit er Alamut für sich selbst, um in die Kammer darunter zu gelangen.

Gibt es andere Easter Eggs für Valhalla-Spieler?

Gute Frage. Auf jeden Fall solltet ihr die Geschichten von Bagdad abschließen. Dort trefft ihr auch einen kleinen Jungen namens Hythan, ein Möchtegern-Assassine, der Basim später nach England begleitet.

Was ist mit Nihal?

Nihal ist die Manifestation von Lokis Persönlichkeit in Basim, unsichtbar für alle anderen. Eine Spiegelung (das bedeutet Mirage auf Deutsch), wenn ihr so wollt. Rückblickend wissen wir, was die als "eng" und "einzigartige" Freundschaft der beiden zu bedeuten hat.

In der Isu-Kammer sagt Nihal, dass sie schon mal dort war und Basim als Guide dient. Basim öffnet die Gefangenenkammer und sieht Nihal darin. Dadurch wird klar, dass sie nur in seinem Kopf existiert und sie in Wahrheit Loki ist, der dort einst gefangen war.

Nachdem Basim den Dschinn hinter sich gelassen hat, sehen wir, wie er sich gewissermaßen mit Nihal vereint. Das deutet an, dass er sich seiner Isu-Vergangenheit und -Reinkarnation bewusst ist und das beide Teile seiner Psyche die Kontrolle haben.

Loki ist also böse? Und Basim ebenfalls?

Valhalla lieferte ein runderes Bild von Loki ab als Mirage. Natürlich gibt er dort den Bösewicht, aber dahinter steckt mehr. Basim/Loki schwört zwar Rache gegenüber denen, die ihn eingesperrt haben, aber wir sollten nicht vergessen, was wir von ihm in Form von Nihal gesehen haben.

Nihal hielt Basim davon ab, Roshan zu töten. Und in der Gegenwart ist Basim mit Assassinen-Mentor William Miles unterwegs.

Sagen wir einfach, dass Basim sich am Ende von Mirage verändert hat. Ein interessantes Detail: Sein Adler Enkidu scheint den Unterschied zu bemerken, denn er landet nicht mehr aus Basims Schulter, sondern kratzt seine Wange.

