Was erwartet euch in Assassin's Creed Nexus VR? Ein neues Video liefert Antworten.

Assassin's Creed erlebt ihr hier erstmals in VR und aus der Ego-Perspektive.

Was bietet Assassin's Creed Nexus VR?

Unter anderem werdet ihr eure verborgene Klinge nutzen, Städte per Parkour erkunden, kämpfen und schleichen.

Ihr spielt einen Hacker, der undercover bei Abstergo arbeitet. Währenddessen taucht ihr in die Erinnerungen von Ezio, Connor und Kassandra ein.

"Das Entwicklerteam hat bei der Parkour-Mechanik außerordentlich viel Wert auf Details gelegt und große, offene Stadtumgebungen, so genannte Open-Maps, geschaffen, die in VR zum Leben erwachen", sagt Ubisoft. "Die Spielerinnen und Spieler können sie ganz intuitiv durchqueren und erleben dabei ein Gefühl von Freiheit und Realismus wie nie zuvor in der Serie."

Der Stealth-Aspekt soll dabei im Mittelpunkt des Erlebnisses stehen, wobei euch viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen sollen.

Assassin's Creed Nexus VR erscheint am 16. November 2023 exklusiv für Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro, der Preis liegt bei 39,99 Euro.