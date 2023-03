Bald im Xbox Game Pass: Valheim und 5 weitere Spiele kommen, 8 andere gehen

Wir nähern uns mit großen Schritten der Monatsmitte und das heißt, dass es neue Spiele für den Xbox Game Pass gibt!

Microsoft hat nun bestätigt, welche Titel demnächst hinzukommen und welche wieder aus dem Angebot verschwinden.

Die Neuzugänge im Xbox Game Pass

Bereits seit gestern ist Guilty Gear -Strive- (Cloud, Konsole und PC) verfügbar, am 9. März 2023 geht es via EA Play (Cloud) mit Dead Space 2 und Dead Space 3 weiter.

Am 14. März 2023 kommt die Xbox-Version von Valheim (Konsole) in den Xbox Game Pass, am 16. März 2023 folgt Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Konsole und PC) und am 21. März 2023 kommt wiederum Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition (Konsole und PC).

Diese Spiele fallen demnächst weg

Noch bis zum 15. März 2023 habt ihr Zeit, bestimmte Titel zu spielen, bevor diese die Bibliothek des Xbox Game Pass verlassen.

Diese Spiele fallen nächste Woche weg: