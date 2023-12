Baldur's Gate 3: Das steckt im digitalen Adventskalender für alle Spieler

Baldur's Gate 3 hat ein wundervolles Universum erschaffen und auch, wenn dort niemand an den Weihnachtsmann glaubt, möchte Larian das Weihnachtsfest mit seinen Spielern feiern. Dazu gibt es seit gestern einen digitalen Adventskalender, in dem ihr jeden Tag das Stück einer Geschichte oder ein kleines Geschenk findet.

Advent, Advent, ein Feuerball brennt

In der Geschichte, von der ihr in den zwölf Feldern einige Fitzelchen finden könnt, geht es darum, dass die Gremishka Weihnachten gestohlen haben. Gremishka sind kleine katzenartige Kreaturen, die es auf Magie abgesehen haben und nicht ganz so süß sind, wie es den Anschein macht. Gibt es ein Happy End? Kommen bekannte Figuren vor? Das weiß bisher nur Larian.

Die anderen kleinen Geschenke sind zum Beispiel Audio-Clips, passend zu Weihnachten. Heute, am 14. Dezember, findet ihr dort etwa Straßenlärm, der an den Trubel auf einem Weihnachtsmarkt erinnert.

Um die Geschenke freizuschalten, müsst ihr ein kleines Memory-Puzzle erledigen. Das ist aber nicht so schwer und ihr könnt sogar Türchen nachholen. Keine Pflicht also jeden einzelnen Tag vorbeizuschauen. Die Vorweihnachtszeit ist ja auch schon stressig genug.

Den Kalender könnt ihr hier auf der offiziellen Website zu Baldur's Gate 3 besuchen.