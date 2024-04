Baldur's Gate 3 Mod deckt auf: Beliebter NPC war ursprünglich als Begleiter gedacht?

Durch eine spezielle Mod wollen Spieler herausgefunden haben, dass ein beliebter Charakter aus Baldur's Gate 3 ursprünglich als Begleiter für eure Gruppe gedacht war.

Hätte Alfira ein Begleiter sein können?

Die Rede ist von der Mod "Overexplained Interaction Options", die euch zeigt, welche eurer Gruppenmitglieder Gesprächsoptionen zustimmen oder ablehnen. Auf Reddit haben einige Spieler bereits Threads zu diesem Thema eröffnet.

Besonders im letzten Drittel des Spiels bemerkten die Mod-Nutzer Hinweise auf einen bestimmten Charakter. So soll Alfira, die Tiefling-Bardin mit den lila Haaren, anscheinend rekrutierbar gewesen sein. Ihr Name taucht jedenfalls neben denen anderer Begleiter auf, was auf verbleibenden Code im Spiel hindeutet.

Die Bardin besitzt viele Gesprächsdetails und besticht mit ihrem herausstechenden Design. Mit ihr hätten Spieler die Möglichkeit gehabt, auch einen Barden in die Gruppe aufzunehmen.