Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix behebt das ungünstige Penis-Problem

Baldur's Gate 3 lässt euch viele kreative Freiheiten beim Gestalten eures Charakters - das gilt auch für die Intimzone. Doch mit mehr Möglichkeiten kommt es auch zu mehr Bugs. Besonders die männlichen Genitalien haben in den letzten Tagen für ein wenig Ärger gesorgt. Mit dem neuen Update soll Abhilfe geschaffen werden.

Damit eure Figuren untenrum nicht plötzlich aussehen wie Ken

Bei einigen Charakteren, besonders denen, die von ihren Schöpfern im Charakter-Editor einen den Penis C oder D gezaubert bekommen haben, litten unter dem Problem, dass diese Stücke hin und wieder einfach verschwanden. Eine erschreckende Vorstellung. Sicher traumatisierend für all die betroffenen Zwerge, Elfen und all die anderen Wesen.

Glücklicherweise tritt dieses Problem nur selten auf, dennoch erlöst Larian Studios die männlich gelesenen Figuren von ihrem Leid und gibt ihnen die Sicherheit, dass ihr bestes Stück wieder sicher in der Hose verstaut ist. Apropos Hose: Zusätzlich hat sich der Entwickler auch um ein Problem gekümmert, bei dem Gnom-Zauberer sich versehentlich entblößten und ihre Unterhose verloren.

Es dreht sich aber nicht allen um die Geschlechtsteile. Der Hotfix bringt über 300 Fehlerbehebungen mit sich, die nicht alle derart aufregend und unanständig sind. Die vollständige Liste könnt ihr auf Steam nachlesen. Besonders einige Szenarien, die das Spiel zum Crashen brachten, wurden nun repariert.