Banishers: Ghosts of New Eden zeigt neues Gameplay mit übernatürlichen Schrecken.

Focus Entertainment und Entwickler Don't Nod zeigen neues Gameplay aus Banishers: Ghosts of New Eden.

In dem kommenden Action-Rollenspiel jagt und bekämpft ihr übernatürliche Schrecken, wodurch ihr "ein tragisches Schicksal zu beeinflussen" versucht.

Worum geht es in Banishers?

Das neue Video zeigt euch knapp 15 Minuten aus dem Spiel. Dieses führt euch in eine Welt, in der die Seelen von Verstorbenen umherwandern.

Ihr übernehmt die Rolle der Geisterjäger Red Mac Raith und Antea Duarte, die versuchen, einen bösartigen und unheilvollen Fluch aufzuheben.

"Nach einem unbedachten Angriff wird Antea getötet und lässt ihren Geliebten in Einsamkeit und tiefer Verzweiflung zurück", heißt es. "Hin- und hergerissen zwischen ihrem Eid, die Lebenden vor bösartigen Geistern zu schützen, und dem albtraumhaften Zustand von Antea, wandern Spielende durch die unheimliche Wildnis Nordamerikas, um sie aus ihrer schrecklichen Misere zu befreien... Egal, zu welchem Preis."

Im Spielverlauf trefft ihr dabei Entscheidungen, die nicht nur über das Schicksal der Bewohnerinnen und Bewohner von New Eden – egal, ob Menschen oder Seelen -, entscheiden, sondern auch Einfluss auf eure Geschichte und die Herausforderungen haben.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 7. November 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.