Blizzard übernimmt ein neues Studio und lässt es an WoW arbeiten

Blizzard Entertainment hat das Indie-Entwicklerstudio Proletariat für eine nicht genauer spezifizierte Summe übernommen.

Proletariat ist für das Battle Royale Spellbreak verantwortlich und soll in Zukunft die Entwicklung von World of WarCraft unterstützen.

Von Spellbreak zu Dragonflight

Berichten zufolge arbeitet das Studio bereits seit Mai mit Blizzard zusammen und ist an der Entwicklung der kommenden WoW-Erweiterung Dragonflight beteiligt.

Zuvor hatte Proletariat in dieser Woche angekündigt, dass man die Entwicklung von Spellbreak einstellt, die Server des Spiels gehen Anfang 2023 offline.

"Spellbreak war ein ehrgeiziges Projekt, bei dem unser Team neue Grenzen in puncto Design und Entwicklung gesetzt hat", heißt es. "Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft neue Titel zu entwickeln. Allen Spellbreak-Fans auf der ganzen Welt danken wir für die Unterstützung und Hingabe, die das Spiel und die Community so besonders gemacht haben."

Die Dragonflight-Erweiterung für World of WarCraft erscheint noch in diesem Jahr. Ein konkreter Termin steht aber noch nicht fest.