WoW Dragonflight: Dragon Isles – So schön werden die Dracheninseln, Tyrhold und Valdrakken

Die "Dragon Isles" – im Deutschen "Dracheninseln" – sind das neue Gebiet, das mit der frisch angekündigten World of Warcraft Erweiterung "Dragonflight" ins Spiel kommt. Es ist die Heimat und Brutstätte aller Drachen und diente einst den fünf Drachenaspekten und ihren Schwärmen als Zentrum ihres Königreichs. In WoW Dragonflight entdecken wir zusammen mit den Drachen diesen magischen Ort voller urzeitlicher Wunder und uralter Geheimnisse und erfahren (hoffentlich) mehr über die Zukunft der Drachenschwärme. Auf dieser Seite wollen wir euch einen ersten Eindruck über die Dracheninseln und ihren fünf verschiedenen Zonen verschaffen, die ihr im neuen Add-on erkunden könnt.

Die 5 Zonen der Dracheninseln und ihre Reihenfolge beim Spielen

Die Dracheninseln selbst sind in 5 Zonen unterteilt. 4 Zonen dienen dabei als Level-Gebiet für Charaktere ab der Stufe 58 bis zur neuen Höchststufe 70, die fünfte Zone - "Die Verbotene Insel" - ist die neue Startzone für die ebenfalls neue Rassen/Klassen-Kombination "Rufer der Dracthyr", die eine ganz eigene Quest- und Handlungsreihe bekommen, da sie schon immer auf den Dracheninseln beheimatet sind und nicht wie die Horde und Allianz per Schiff anreisen.

Die Handlung von WoW Dragonflight führt den Spieler in einer festen Reihenfolge durch die vier Hauptzonen. Los geht es an Küste des Erwachens, die den niedrigsten Punkt der Insel darstellt. Weiter geht es in den Ebenen von Ohn'ahra und dem Azurblauen Gebirge, bis man schließlich Thaldraszus, den höchsten Punkt der Insel, erreicht.