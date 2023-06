BlizzCon 2023: Erste Tickets für das Event in November gibt es in wenigen Tagen

Nach vier Jahren findet die BlizzCon endlich wieder vor Ort in Anaheim statt. Am 3. und 4. November will Blizzard mit großen Räumlichkeiten, Installationen und Kunstwerken wieder Leben in das Event bringen, das schon viel zu lange aufgrund von Corona in die digitale Welt verbannt wurde.

Riesen Spektakel, teure Tickets

Diablo, World of Warcraft, Overwatch. Fans der großen Franchises des Entwicklers können sich auf ein großes, physisches Event freuen oder kostenlos die Bühnenauftritte mitverfolgen.

Die ersten Tickets für das Event gibt es am 8. Juli 2023 um 19 Uhr. Ein zweites Ticketkontingent soll dann am 22. Juli zur selben Uhrzeit folgen.

Ein Standard-Ticket für das Event kostet 299 Dollar pro Person. Im Preis enthalten sind das Ticket zum Live-Event, exklusive Spielinhalte, ein offizieller BlizzCon-Rucksack und ein Vorabzugang zum BlizzCon Store.

Für 799 Dollar pro Person erhaltet ihr den Portal Pass. Dieser beinhaltet zusätzlich separate Warteschlangen für die Registrierung und die Sicherheitskontrollen, ein Zugang zur Portal Pass Lounge mit eigenen Imbissständen, Spielerlebnissen und einem Concierge-Service sowie einen frühzeitigen Zugang zur Lounge des Anaheim Convention Centers am Freitag und Samstag.

Alle Tickets erhaltet ihr über AXS.