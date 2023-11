Call of Duty Modern Warfare 3 kommt als erstes CoD zu Geforce Now

Call of Duty erhält als erstes Activision-Franchise Einzug in die Geforce-Now-Bibliothek. Mit dabei ist nicht nur das neue Call of Duty: Modern Warfare 3 sondern auch Modern Warfare 2 und Warzone. Die Spiele kommen im Dezember zu Geforce Now.

Viel Neues bei Geforce Now

Neben den Titeln von Call of Duty kommen auch dutzende weitere Spiele in den Streaming-Dienst. Darunter auch Age of Wonders 4, Control und Metro Exodus. Doch auch diese Woche hat Geforce Now bereits 15 neue Spiele hinzugefügt. Hier könnt ihr euch ein Bild von den kürzlichen Neuerscheinungen auf der Plattform machen: