Call of Duty Warzone Mobile kommt - Activision macht es offiziell

Es ist endlich offiziell. Activision bestätigt nun das Mobile-Game zu Call of Duty: Warzone. Auf einem speziellen CoD-Event nächste Woche soll der Titel dann vollständig enthüllt werden.

Nächste Woche gibt es nähere Informationen

Auf YouTube erschien ein kleiner Teaser, der das Spiel eindeutig ankündigt. Nicht nur heißt der Account "Call of Duty: Warzone Mobile", nein, auch im Video bedeckt der Titel den Bildschirm in den letzten Frames vollständig. So gibt es keine Zweifel.

Begleitet wird der kleine Videoschnipsel, der ein Kriegsflugzeug zeigt, von einem Text. In diesem heißt es: "Wir stellen vor: Call of Duty: Warzone Mobile, ein neues Call of Duty-Erlebnis, das für Mobilgeräte entwickelt wird. Behalte unsere neuen Kanäle für weitere Informationen im Auge und erfahre mehr über das Spiel im Rahmen von COD NEXT am 15. September um 9:30 Uhr PT!"

Wer sich fragt, wann 9:30 Uhr PT ist, bei uns findet das Event am 15. September um 18:30 Uhr statt.

Bereits im März gab Activision die Arbeit an dem Ableger des beliebten Free-to-play-Titels zu, das damals den Codenamen "Projekt Aurora" trug.