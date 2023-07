Chance für Xenogears? Square Enix denkt über Remasters seiner älteren Titel nach

Nachdem die Pixel-Remaster von Final Fantasy 1 bis 6 sich großer Beliebtheit erfreuten, denkt Square Enix nun über weitere Remasters einige seiner älteren Spiele nach.

Im Zuge einer Frage-und-Antwort-Runde mit Anteilseignern sah Square Enix zwar davon ab, Infos über neue Spiele preiszugeben, gab aber zu verstehen, dass man "diverse Ideen [bezüglich Remaster älterer Titel]" in Betracht ziehe. Man hoffe, man freue sich auf kommende Ankündigungen. Da kommt natürlich das Spieler-Hirn direkt ins Rotieren.

Final Fantasy Pixel Remaster | PS4 & Nintendo Switch Launch Trailer.Auf YouTube ansehen

Im Einzelnen hat es sich so zugetragen: "Das Final Fantasy I-VI Pixel Remaster wurde gut aufgenommen", richtete sich einer der Fragenden an die Verantwortlichen (via VGC. "Gibt es Pläne, andere vergangene Titel zu remastern? Ich persönlich würde gerne Xenogears spielen." So der Aktionär, der offensichtlich mit einem guten Spielgeschmack gesegnet ist.

Die Antwort fiel dann, wie oben schon angedeutet, wenig verbindlich aus. Im Wortlaut: "Wir werden davon absehen, über kommende Titel zu sprechen, aber wir ziehen diverse Ideen im Unternehmen in Betracht und hoffen, sie freuen sich auf kommende Ankündigungen." Wie gesagt: Unverbindlich, aber dass Square in die gleiche Richtung denkt wie der Fragensteller scheint mir angesichts der Reaktion auf FF1-6 so gut wie bestätigt. In Zeiten, in denen die Xeno-Serie durch Xenoblade Chronicles wieder im Gespräch ist, könnte sich ein Ausflug zu dem Spiel, mit dem alles seinen Anfang nahm, nicht nur finanziell, sondern auch aus spielehistorischer Sicht lohnen.

Das Final Fantasy Pixel Remaster hat Martin im Test ausgezeichnet gefallen. Unser Chefredakteur lobte unter anderem Komfortfunktionen wie vierfache Erfahrungspunkte, die den Grind eliminierten, einen optional automatisierten Kampf und die Möglichkeit, Zufallskämpfe zu deaktivieren.

Die Probleme mit der schlecht lesbaren Schrift wurden von Square Enix zwischenzeitlich behoben.

Welcher Square-Enix-Klassiker wäre euer Favorit für ein Remaster und warum ist es Dragon Quest 7?