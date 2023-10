Comeback für Guitar Hero? KI könnte den Weg für das beliebte Musikspiel frei machen

Wenn man Bobby Kotick, dem CEO von Activision Blizzard, glauben darf, könnte die Guitar-Hero-Serie wiederbelebt werden.

Neue Möglichkeiten mit KI

Während eines internen Treffens soll Bobby Kotick laut eines Berichts von Windows Central über den Zustand von Activision Blizzard gesprochen haben. Dabei ging es auch um die Vorteile der bevorstehenden Übernahme durch Microsoft.

Kotick betonte, dass Microsofts Stärke in der Forschung zu verschiedenen Technologien die Art und Weise beeinflussen könnte, wie Activision Blizzard seine Spiele entwickelt.

"Ein großer Teil von dem, was ich bei Microsoft gesehen habe, ist Forschung", so Kotick. "Und sie entwickeln in Bereichen, die außergewöhnlich sind. Wenn wir also in der Lage sind, ihre KI- und maschinellen Lernfähigkeiten anzuzapfen, die Datenanalyse, neue Wege, über Grafik nachzudenken - ich sehe einfach unbegrenztes Potenzial für das, was wir tun."

Activision besitze laut Kotick einige der "besten Franchises in der gesamten Videospielbranche". Branchenverändernde Titel seien laut ihm etwa Pitfall, River Raid und Kaboom. Auch über Guitar Hero verliert der CEO ein paar Worte.

"Das Wiederauftauchen von Guitar Hero und anderen Dingen wäre ohne die verschiedenen Arten von Ressourcen nicht möglich gewesen. Die endlosen Möglichkeiten für die Zukunft sind einfach unglaublich aufregend."

Deutet das etwa darauf hin, dass Activision Blizzard an einem neuen Guitar Hero arbeitet? Oder spricht der CEO hier nur über lose Pläne, die beliebte Musikspielserie wieder aufleben zu lassen? Immerhin ist der letzte Haupteil der Serie vor 13 Jahren erschienen.

Im Mai hatte Kotick bereits angedeutet, dass er ein neues Guitar Hero mit KI-Technologie für möglich hält und sprach über seine Vision eines neues Guitar-Hero-Produkts, wie Kotaku berichtete.