Crusader Kings 3: Zwei neue Erweiterungen angekündigt und was euch noch in Kapitel 3 erwartet.

Paradox hat das dritte Kapitel von Crusader Kings 3 angekündigt und im Zuge dessen bekommt ihr eine Reihe neuer Inhalte.

Dazu zählen zwei Erweiterungen, ein Event-Pack sowie ein kostenlose kosmetisches Kleidungs-Add-On. Letzteres ist für alle verfügbar, die den neuen Expansion Pass im Voraus kaufen.

Welche Erweiterungen sind enthalten?

Das Kosmetikpaket heißt "Couture of the Capets" und beschert euch neue Moden und Stile, die von der französischen königlichen Kultur des Hochmittelalters (13. Jahrhundert) inspiriert sind.

Als Haupterweiterung von Kapitel drei bezeichnet man "Legends of the Dead", in der ihr die Macht eures Geschlechts über Jahrhunderte hinweg festigen könnt. Ebenso müsst ihr euch vor wachsenden Bedrohungen aus fernen Ländern und vor dem Schwarzen Tod in Acht nehmen.

In "Road to Power" steht wiederum die Pracht des Byzantinischen Reiches im Fokus. Von Konstantinopel aus regiert ihr mit neuem Verwaltungssystem. "Wandering Nobles" baut wiederum auf dem in "Tours & Tournaments" eingeführten Reisesystem auf und bringt den neuen Lebensstil des Reisens sowie neue Wege und Gründe zum Reisen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Legends of the Dead erscheint bereits am 4. März 2024, das gesamte dritte Kapitel für Crusader Kings 3 könnt ihr euch für 43,98 Euro kaufen. Hier noch alle Features von Legends of the Dead im Überblick: