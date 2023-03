Crusader Kings 3: Alle Cheats für Herrscher.

Das Leben als Herrscherin oder Herrscher ist nicht immer einfach. Was in der Realität galt, trifft ebenso auf Paradox' Crusader Kings 3 zu, in dem ihr euch mit vielen Details befassen könnt. Wenn ihr euch ein wenig unter die Arme greifen möchtet, könnt ihr Cheats verwenden.

Welche Cheat Codes ihr in Crusader Kings 3 einsetzen könnt und was sie euch bringen, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Crusader Kings 3?

Um die Cheats in Crusader Kings 3 verwenden zu können, müsst ihr das Spiel im Debug-Modus starten. Wie ihr den aktiviert, hängt von eurer jeweiligen Version ab. Nähere Details lest ihr nachfolgend:

Steam

Geht in eure Steam-Bibliothek zu Crusader Kings 3 und wählt dort "Eingeschaften" aus. Wechselt ins Fenster "Allgemein" und wählt dort die Option "Startoptionen festlegen" aus. Im Feld, das ihr dort seht, fügt ihr -debug_mode hinzu. Startet nun das Spiel.

Windows 10 Edition / Xbox Game Pass

Im Windows-Startmenü startet ihr den Editor, indem ihr nach "Editor" sucht. Der Editor öffnet sich, gebt dort folgendes ein: start shell:AppsFolder\ParadoxInteractive.ProjectTitus_zfnrdv2de78ny!App -debug_mode Wählt die Option "Speichern als" aus und speichert die Datei zum Beispiel unter dem Namen "ck3debug.bat" auf eurem Desktop ab. Achtet darauf, dass die Datei auch wirklich die Dateiendung .bat hat. Klickt auf die soeben erstellte Datei und startet Crusader Kings 3.

Im Spiel könnt ihr nun mithilfe der Tastenkombination Shift + Alt + C die Konsole öffnen und dort die Cheat Codes einlösen.

Welche Cheat Codes gibt es für Crusader Kings 3?

Nachfolgend zeigen wir euch, welche Cheats ihr in Crusader Kings 3 verwenden könnt.

Wichtig: Bei vielen Cheats könnt ihr eine ID angeben. Gebt ihr keine ID an, bezieht sich der jeweilige Cheat beziehungsweise dessen Effekt immer auf euch. Eine ID lässt sich feststellen, indem ihr mit der Maus über Länder und Charaktere fahrt oder die Tab-Taste im Befehlsmenü drückt.

Gebt ihr help in der Konsole ein, werden euch dort sämtliche verfügbaren Befehle angezeigt.

Cheat Effekt age X ID Der festgelegte Charakter altert um den angegebenen Wert (X). Ein negativer Wert verjüngt ihn oder sie. add_claim X ID Der ausgewählte Charakter erhält Anspruch auf den angegebenen Titel (X). add_doctrine X ID Der glauben eines Charakters an die ausgewählte Doktrin (X) wird erhöht. add_dread X ID Der ausgewählte Charakter erhält eine festgelegte Menge (X) an Schrecken oder verliert sie bei einem negativen Wert. add_maa X ID Euer Charakter oder ein anderer erhält ein Kriegsvolk-Regiment (X). add_perk X ID Euer Charakter oder ein anderer erhält eine ausgwählte Eigenschaft (X). add_piety X Ihr bekommt eine bestimmte Menge (X) an Frömmigkeit. Ein negativer Wert reduziert sie. add_prestige X Ihr erhaltet eine festgelegte Menge (X) an Prestige. Ein negative Wert reduziert das Prestige. add_stress X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge an Stress (X). Ein negativer Wert reduziert ihn. add_lifestyle_xp_all X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten (X) in allen Lebenswandel-Kategorien. add_diplomacy_lifestyle_xp X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten (X) für Diplomatie. add_martial_lifestyle_xp X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten (X) für Kriegsführung. add_stewardship_lifestyle_xp X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten (X) für Verwaltung. add_intrigue_lifestyle_xp X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten (X) für Ränkespiel. add_learning_lifestyle_xp X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten (X) für Bildung. change_culture X ID Eine Grafschaft wechselt zu einer bestimmten Kultur (X). change_development_level X ID Die Entwicklung einer Grafschaft wird um eine bestimmte Menge (X) verändert. change_fervor X ID Der Eifer eines Glaubens wird um eine bestimmte Menge (X) verändert. change_diplomacy X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge (X) an Diplomatiepunkten. change_martial X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge (X) an Kriegsführungspunkten. change_stewardship X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge (X) an Verwaltungspunkten. change_intrigue X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge (X) an Ränkespielpunkten. change_learning X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge (X) an Bildungspunkten. change_prowess X ID Ein Charakter erhält eine bestimmte Menge (X) an Kampfgeschick. clear_character_modifiers ID Beim ausgewählten Charakter werden alle Modifikationen entfernt. discover_all_eras ID Beim ausgwählten Charakter werden alle Innovationen der zugehörigen Kultur entdeckt. dynasty_prestige X ID Gibt einer ausgewählten Dynstie eine bestimmte Menge (X) an Ruhm. gain_all_perks ID Gibt einem ausgewählten Charakter alle Lebenswandel-Vorzüge. give_title X ID Gibt einem ausgewählten Charakter einen bestimmten Titel (X). instabuild Gebäude und Besitztümer werden sofort fertiggestellt. kill ID Tötet einen ausgewählten Charakter. event ID Das festgelegte Event wird ausgelöst. gain_all_dynasty_perks ID Der ausgewählte Charakter erhält alle Hinterlassenschaften der Dynastie. instant_birth Schwangerschaften dauern nicht länger als einen Tag. join_era ID Ein Charakter betrifft die festlegte Kultur. merge_culture ID ID Grafschaften einer ausgewählten Kultur wechseln zu einer anderen ausgewählten Kultur. remove_doctrine ID Die Doktrin des festgelegten Glaubens wird entfernt. remove_relation ID ID2 Die Beziehung zu einem festgelegten Charakter (ID2) wird entfernt.