Cyberpunk 2077: Live-Action-Projekt zum Spiel ist in Arbeit.

CD Projekt Red hat ein Live-Action-Projekt angekündigt, das auf Cyberpunk 2077 basiert.

Dieses befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase, spielt in der Welt von Cyberpunk und entsteht in Zusammenarbeit mit Anonymous Content.

Was wird es sein?

Unklar ist noch, was genau dabei herauskommt. Es wird nicht näher spezifiziert, ob es hier um einen Film, eine Serie oder etwas anderes geht.

Allerdings arbeitet CD Projekt Red dabei mit Garret Kemble zusammen, Anonymous Contents Head of Television.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Beteiligt sind außerdem Ryan Schwartz, Director of Development, sowie Chief Creative Officer David Levine. Letzterer war früher HBOs Head of Drama und hatte dort die Aufsicht über Produktionen wie True Detective, Westworld und True Blood.

Derzeit sucht man noch nach einem Screenwriter für das Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit dem Kreativteam von Cyberpunk 2077 entstehen soll.

